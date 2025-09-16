В Сургуте состоится постановка «Хранитель Церкви Русской»

22 сентября в 19:00 в Сургутской филармонии пройдет литературно-музыкальная постановка «Хранитель Церкви Русской». Мероприятие приурочено к 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России.

Юбилейные торжества проходят в регионах России и в Республике Беларусь по благословению главы РПЦ. В их рамках с апреля этого года от Донского монастыря в Москве началось принесение ковчега с мощами святителя Тихона. Маршрут включает 90 крупных городов, и 22-23 сентября святыня будет пребывать в Сургуте.

Постановку подготовила команда творческих коллективов города. В ней примут участие симфонический оркестр и хоровая капелла «Светилен» Сургутской филармонии, хор мальчиков и юношей Сургутского колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского, хор Сургутского музыкального колледжа, а также актёры Сургутского музыкально-драматического театра. Режиссёром проекта выступила заслуженный деятель культуры Югры Анна Хлябич.

В программе прозвучат произведения Н.А. Римского-Корсакова, С.В. Рахманинова, П.Г. Чеснокова, Г.В. Свиридова.

Вход на постановку осуществляется по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе Сургутской филармонии. Режим работы кассы: с 09:00 до 20:00, перерыв на обед — с 14:00 до 14:40.