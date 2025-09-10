Жительнице Сургута перепрограммировали кардиостимулятор на дому

Врач Кардиоцентра Сургута Алла Руденко приехала домой к 87-летней Раисе Тимофеевне, чтобы перепрограммировать ее электрокардиостимулятор. Пациентка относится к категории «Дети войны» и из-за тяжелого заболевания дыхательной системы постоянно нуждается в оксигенотерапии, поэтому самостоятельно посетить медучреждение она не может, рассказали в пресс-службе медучреждения.

Кардиостимулятор установили женщине в мае 2025 года. Устройство, размещенное под кожей в подключичной области, обеспечивает около 85% работы ее сердца, генерируя импульсы и передавая их к сердцу при сбоях ритма. В начале лета после приступа мерцательной аритмии потребовалась перепрошивка прибора, которую врач выполнила на дому при помощи специального программирующего компьютера.

«Мы всегда стараемся помочь нашим пациентам, особенно людям пожилого возраста и маломобильным, которые не могут самостоятельно приехать в Кардиоцентр. Для нас очень важно, чтобы они чувствовали себя спокойно и знали, что мы рядом. В особенности это касается ветеранов, «детей войны» – для них наша поддержка и внимание особенно значимы», – рассказала Алла Руденко.

Сейчас под наблюдением врача-аритмолога находится 2 957 жителей Югры с имплантированными кардиостимуляторами, в том числе 41 ребенок. Для работы с ними в ее кабинете установлено более пяти различных программаторов под разные модели устройств.

По словам специалиста, сегодня срок службы кардиостимуляторов достигает 10-15 лет, а некоторые современные приборы можно даже заряжать от обычной розетки.