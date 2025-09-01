Глава Сургута поздравил школьников с Днем знаний

В Сургуте 1 сентября отметили праздничными линейками и торжественными словами в адрес учеников, учителей и родителей.

Глава Сургута Максим Слепов посетил школьные линейки вместе со своей семьей, а затем поздравил учеников школы №10 с углубленным изучением отдельных предметов. За парты здесь впервые сели 150 первоклассников. Для 62 старшеклассников нынешний День знаний стал последним в школьной жизни.

«Прочные знания, которые вы получаете в школе, — это сила, которая позволяет стране развиваться и идти впереди. Ваша учеба — это ваш вклад в будущее Сургута, Югры, России», — отметил глава города.

В своем обращении Слепов поблагодарил педагогов за их труд, подчеркнув, что они не только дают знания, но и воспитывают гражданина и патриота. Родителям он пожелал мудрости и спокойствия, напомнив о важности поддержки детей в учебном процессе.

В этом году за парты сургутских школ впервые сели 6 тысяч первоклассников. В 2026 году город выпустит около 8 тысяч учеников 9-х и 11-х классов. По словам главы, к 1 сентября в Сургуте ежегодно тщательно готовятся: проводится проверка учебных заведений с участием педагогов и представителей родительской общественности. Приоритетами остаются комфорт и безопасность обучения.

Завершая поздравление, Максим Слепов выразил надежду, что новый учебный год станет временем открытий, духовного роста и веры в Россию.