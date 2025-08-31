16+
​В Сургуте на проспекте Ленина заменили старые розовые заборы // ФОТОФАКТ

Сургутяне увидели новые серые заборчики на проспекте Ленина, 55

​В Сургуте на проспекте Ленина заменили старые розовые заборы // ФОТОФАКТ
Фото: siapress.ru

В Сургуте обновили заборы у дома на проспекте Ленина, 55 и вдоль тротуара в сторону «Авроры». Старые розовые конструкции демонтировали, вместо них за короткое время установили новые – серого цвета.

Напомним, в городе продолжают демонтировать ненужные ограждения вдоль дорог. Всего уже убрали порядка двух километров заборов, в том числе на улицах Университетская, Мира, Ленина, Каролинского и проспекте Пролетарском. Работы проводятся там, где конструкции не требуются по новым нормативам или не соответствуют установленным стандартам. Основной критерий – расстояние между тротуаром и проезжей частью.


Сегодня в 13:57, просмотров: 109, комментариев: 0
