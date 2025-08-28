Прошел форум «Образование Сургута: реалии и перспективы»

В Сургуте прошел управленческий форум «Образование Сургута: реалии и перспективы», объединивший педагогов, представителей родительской общественности и экспертов в сфере образования. Главная дискуссионная площадка педагогического сообщества города разместилась в Сургутском государственном педагогическом университете.

К участникам обратился глава Сургута Максим Слепов. Он подчеркнул особую роль педагогов в современных условиях: «В современных условиях глобальных вызовов именно педагоги становятся ключевым элементом защиты национальной безопасности. Они не просто передают знания, но и формируют критически мыслящую личность, способную осознанно противостоять манипуляциям и защищать суверенитет России. Учителя передают молодежи историческую память и укрепляют традиционные ценности. Закладывают фундамент великого будущего великой страны».

С докладом о приоритетах и задачах муниципальной системы образования выступила директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина. Она отметила ключевые направления работы в новом учебном году и акцентировала внимание на национальном проекте «Молодежь и дети». Особое внимание, по ее словам, уделяется индивидуальному сопровождению и развитию дошкольного образования, что возможно только при взаимодействии педагогов, родителей и детей.

Среди нововведений в системе образования города — создание профильных классов для подготовки будущих специалистов. Кроме того, продолжает развиваться комплексное образование, включающее интеграцию детских садов, школ и колледжей, что особенно актуально в условиях роста потребностей в инженерных и IT-направлениях. Ирина Замятина подчеркнула, что образовательная система Сургута динамично совершенствуется, реагируя на вызовы времени и улучшая условия для обучения детей.