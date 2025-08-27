После инициативы горожанина фасад администрации Сургута привели в порядок с помощью альпинистов

Сургутянин Анатолий Козырев решил навести порядок… не у себя дома, а в администрации. Проходя мимо мэрии на улице Гагарина, он заметил грязные окна. Взял тряпку, стеклоочиститель − и вымыл одно из них. Об этом он рассказал корреспонденту siapress.ru.

«Хочу рассказать одну историю. Проходил мимо здания администрации на ул. Гагарина. Окна все грязные. Не поленился, пришел как-то утром, взял стеклоочистительную жидкость, трпяпку и помыл одно окно. Все окна грязные и только одно чистое. Через несколько дней смотрю: приехала машина и начали мыть окна на всех этажах», − поделился горожанин.

В мэрии подтвердили: да, окна действительно мыли − с 9 по 15 августа, с привлечением промышленного альпинизма и спецоборудования.

«Мытье фасадов здания Администрации города, включая остекление, проводится ежегодно силами подрядных организаций. Так, работы проводились с 09.08.2025 по 15.08.2025 с применением методов промышленного альпинизма (без использования автотранспорта), с использованием специализированного оборудования. Текущая уборка и мойка остекления на уровне первых двух этажей также периодически осуществляется техническим персоналом в рамках повседневной работы, по мере необходимости», − ответили в пресс-службе администрации.