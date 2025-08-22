В «Старом Сургуте» пройдет конкурс садоводов и огородников

О том, как прошел «Урожай года − 2024» в Сургуте читайте здесь .

Завтра, 23 августа, на территории историко-культурного центра «Старый Сургут» состоится городской праздник «Урожай года ‒ 2025». Сургутян ждет традиционная выставка-конкурс «Дары Севера». Принять участие могут садоводы, огородники, цветоводы, фермерские хозяйства, организации и индивидуальные предприниматели.

Я даю согласие на использование файлов cookie, метрических программ, сбор статистики посещений и данных посетителей, а так же на обработку персональных данных. Это помогает нам сделать сайт лучше.



Подробнее в Политике конфиденциальности.

Согласен