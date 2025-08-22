В «Старом Сургуте» пройдет конкурс садоводов и огородников

Завтра, 23 августа, на территории историко-культурного центра «Старый Сургут» состоится городской праздник «Урожай года ‒ 2025». Сургутян ждет традиционная выставка-конкурс «Дары Севера». Принять участие могут садоводы, огородники, цветоводы, фермерские хозяйства, организации и индивидуальные предприниматели.
Конкурсные работы будут оценивать в семи номинациях:
- «Испытай Дачу на Удачу!» ‒ выездное оценивание дачных участков;
- «Урожай года» ‒ лучший урожай и заготовки;
- «Зверье мое» ‒ домашние животные, птицы и рыбы;
- «Цветочно-овощная симфония» ‒ композиции из овощей, ягод и цветов;
- «ЭкзоДача» ‒ редкие и необычные плоды;
- «Дача ‒ АРТ» ‒ творческие фотозоны из природных материалов;
- «Эко-креатив от юннатов» ‒ конкурс для юных садоводов от 6 до 14 лет.
Победители получат ценные призы и подарки.
