​Сургутян приглашают на праздник «Урожай года ‒ 2025»

В «Старом Сургуте» пройдет конкурс садоводов и огородников

Фото: администрация Сургута / vk.com

Завтра, 23 августа, на территории историко-культурного центра «Старый Сургут» состоится городской праздник «Урожай года ‒ 2025». Сургутян ждет традиционная выставка-конкурс «Дары Севера». Принять участие могут садоводы, огородники, цветоводы, фермерские хозяйства, организации и индивидуальные предприниматели.

Конкурсные работы будут оценивать в семи номинациях:

  • «Испытай Дачу на Удачу!» ‒ выездное оценивание дачных участков;
  • «Урожай года» ‒ лучший урожай и заготовки;
  • «Зверье мое» ‒ домашние животные, птицы и рыбы;
  • «Цветочно-овощная симфония» ‒ композиции из овощей, ягод и цветов;
  • «ЭкзоДача» ‒ редкие и необычные плоды;
  • «Дача ‒ АРТ» ‒ творческие фотозоны из природных материалов;
  • «Эко-креатив от юннатов» ‒ конкурс для юных садоводов от 6 до 14 лет.

Победители получат ценные призы и подарки.

О том, как прошел «Урожай года − 2024» в Сургуте читайте здесь.


Сегодня в 13:51
