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​Дачный «Пикассо» и другие номинации: чем удивили сургутяне на конкурсе «Урожай года − 2024»

Лучшие огородники и садоводы Сургута продемонстрировали свое мастерство на конкурсе урожая

​Дачный «Пикассо» и другие номинации: чем удивили сургутяне на конкурсе «Урожай года − 2024»
Фото: администрация Сургута

В эти выходные на территории историко-культурного центра «Старый Сургута» прошел праздник «Урожай года − 2024». Его посетили порядка трех тысяч горожан, сообщает администрация. На традиционной выставке-конкурсе «Дары Севера» более 80 участников представили шедевры дачного искусства − от разносолов до овощных композиций и венков.

Конкурс включал восемь номинаций: полюбившиеся «Урожай года», «Зверье мое», «Цветочно-овощная симфония», «ЭкзоДача», «Дачный «Пикассо», «уДачный Кадр» и новые категории «Урожайный фартук» и «Завалинка».

«Ежегодно в конце августа мы собираем жителей города здесь, чтобы они смогли поделиться своими достижениями и успехами. Среди конкурсантов есть опытные садоводы, которые на протяжении многих лет участвуют, и те, кто впервые подал заявку. «Урожай года» – это праздник труда, увлеченности, дружбы и единства. С каждым годом становится всё больше желающих увлечься урожайным движением и достичь успехов в садоводстве, огородничестве, животноводстве и цветоводстве. Когда-то это был небольшой конкурс, но со временем он перерос в такое фестивальное движение», – отметила директор историко-культурного центра «Старый Сургут» Елена Галеева.

Для посетителей и гостей была подготовлена насыщенная программа: мастер-классы по народным промыслам, концертные выступления, интерактивные игры и красочные фотозоны.

Особенно запоминающимся событием стало награждение победителей конкурса «Дары Севера». Второй год подряд главный приз завоевала Флорида Збирная, представившая цветочные и овощные композиции под названием «Сады нашей Флориды». Победители в других номинациях получили ценные подарки, среди которых бытовая техника, товары для дачи и спорта, а также аксессуары для дома.

«В прошлом году мы были бабками-ежками, а в этом решили выбрать тематику садов Семирамиды и назвали композицию «Сады нашей Флориды. Представили на конкурсе цветочные и овощные композиции. Помогала мне моя дружная команда. Готовились к конкурсу долго, практически весь сезон. Мы редко видимся с друзьями и во время подготовки встречались каждый день. Спасибо организаторам праздника, который объединяет нас дачников», – рассказала победитель выставки-конкурса «Дары Севера» Флорида Збирная.

В этот же день на площадке историко-культурного центра развернулась торговая ярмарка, где более 30 участников из Сургута, района, Тюмени и Тюменской области предложили посетителям широкий ассортимент сельскохозяйственных товаров.

До 25 августа включительно жители и гости города смогут приобрести на ярмарке мясную, рыбную, молочную, консервированную и замороженную продукцию, а также зелень, ягоды, грибы, кондитерскими изделиями, мед, конфеты, сладости, сыры.


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Сегодня в 11:05, просмотров: 192, комментариев: 0
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