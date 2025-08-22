Три маршрута в Сургуте пойдут в объезд из-за исторической реконструкции

Администрация Сургута предупредила горожан об ограничении движения в районе улицы 16 ЮР в ближайшие выходные. Это связано с проведением военно-исторической реконструкции «Шаг в бессмертие».

24 августа 2025 года с 13:00 до 18:00 для автотранспорта будет закрыт участок улицы 16 ЮР − от Югорского тракта до проезда за зданием №38 по Югорскому тракту.

На период перекрытия изменятся схемы движения городских автобусов:

Маршрут №22 (от остановки «Автовокзал») поедет через остановки: «Леруа Мерлен», «МФЦ», «ул. Энгельса» и далее по обычному маршруту.

Маршрут №61 (от «ТРЦ Сити Молл») начнет движение с остановки «МФЦ», затем поедет по улице Энгельса и остановке «Энгельса». В обратном направлении (от проспекта Пролетарского) − через остановку «Энгельса», Югорский тракт, конечная − «МФЦ».

Маршрут №77 (от «Автовокзала») будет следовать через остановки «протока Бардыковка», Югорский тракт, «Леруа Мерлен», а далее − по привычному маршруту.

Власти просят учитывать изменения при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда.

Напоминаем, что военно-историческая реконструкция «Шаг в Бессмертие» завершит праздничную программу в честь Дня государственного флага. Мероприятие посвящено подвигам Героев Советского Союза, уроженцев Югры. Горожанам продемонстрируют эпизоды героических сражений Великой Отечественной войны.