16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,2548   EUR  93,5049  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие»

Три маршрута в Сургуте пойдут в объезд из-за исторической реконструкции

​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие»
Фото: freepik.com, Яндекс Карты

Администрация Сургута предупредила горожан об ограничении движения в районе улицы 16 ЮР в ближайшие выходные. Это связано с проведением военно-исторической реконструкции «Шаг в бессмертие».

24 августа 2025 года с 13:00 до 18:00 для автотранспорта будет закрыт участок улицы 16 ЮР − от Югорского тракта до проезда за зданием №38 по Югорскому тракту.

На период перекрытия изменятся схемы движения городских автобусов:

Маршрут №22 (от остановки «Автовокзал») поедет через остановки: «Леруа Мерлен», «МФЦ», «ул. Энгельса» и далее по обычному маршруту.

Маршрут №61 (от «ТРЦ Сити Молл») начнет движение с остановки «МФЦ», затем поедет по улице Энгельса и остановке «Энгельса». В обратном направлении (от проспекта Пролетарского) − через остановку «Энгельса», Югорский тракт, конечная − «МФЦ».

Маршрут №77 (от «Автовокзала») будет следовать через остановки «протока Бардыковка», Югорский тракт, «Леруа Мерлен», а далее − по привычному маршруту.

Власти просят учитывать изменения при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда.

Напоминаем, что военно-историческая реконструкция «Шаг в Бессмертие» завершит праздничную программу в честь Дня государственного флага. Мероприятие посвящено подвигам Героев Советского Союза, уроженцев Югры. Горожанам продемонстрируют эпизоды героических сражений Великой Отечественной войны.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:00, просмотров: 80, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-24 августа? // АФИША 622
  2. В России можно будет лишиться водительских прав, неудачно сходив к врачу 599
  3. ​В Сургуте открыли серию торжеств по случаю Дня государственного флага 595
  4. ​Бастрыкин поручил возбудить дело после жалобы пациентки из Сургута, ставшей инвалидом 593
  5. ​Как изменится расчет отпускных, компенсаций и выходных пособий с 1 сентября? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 586
  6. Югра взяла кредит из федерального бюджета, чтобы модернизировать теплосистемы Сургута и района 545
  7. Россияне обеспокоены нашествием ядовитых пауков-ос. Вскоре они могут попасть и в Югру 544
  8. ЦБ придумал, как спасти деньги россиян, которые пытаются снять наличку для мошенников в банкомате 532
  9. ​Более восьми тысяч школьников Сургута провели лето в городских лагерях 513
  10. Авиапассажиры будут «скидываться» на реконструкцию аэропортов 511
  1. ​В Сургуте появился мурал, посвященный тепловой системе 2547
  2. ​Погода в Сургуте в эти выходные: грозовая суббота и солнечное воскресенье 2361
  3. Если бы в Сургуте твердо решили ограничить предельную этажность домов — разговор про социальную инфраструктуру сразу стал бы более предметным 1963
  4. ​Ремонт одного из участков проспекта Ленина в Сургуте практически завершен 1909
  5. ​«Руководство выводов не сделало»: сотрудница травмцентра Сургута пожаловалась на травлю со стороны коллег 1861
  6. ​Сургут укрепляет позиции: население растет, экономика стабильная, а бизнес выходит из тени 1857
  7. ​Под видом защиты − новые риски 1818
  8. ​Со строек Сургута увезли более 100 мигрантов – в городе прошли массовые рейды 1706
  9. Сургуту нужно перестроить свою ливневку, как некогда перестроили всю коммуналку 1706
  10. «В Сургуте есть четыре места, где чаще всего забиваются ливневки, на одном из них сделают капремонт» 1599
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 29045
  2. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 6894
  3. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 6485
  4. ​А Сайма ждет… 5097
  5. Городская власть взялась за общественные пространства, а другие убивают эти пространства заборами 4624
  6. ​Кому в 2025 году могут не выдать водительские права? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4335
  7. ​Солнце обожгло? Не повторяйте эти ошибки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4161
  8. Сургутянам рассказали, когда очистят Сайму у будущей набережной со стороны СОКБ 4067
  9. ​А где вонь? // ФОТОРЕПОРТАЖ 3918
  10. ​Психическое здоровье собак: на что обратить внимание хозяину // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3658

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика