Первый спортобъект по концессии откроется в Сургуте в сентябре

В Сургуте подходит к завершению строительство нового спортивного комплекса в микрорайоне А. Уже 5 сентября здесь состоится торжественное открытие. Объект стал первым спортивным комплексом, построенным в городе в рамках концессионного соглашения. Спортивный комплекс уже получил адрес ‒ улица Григория Куницкого, 12/5, рассказал корреспонденту siapress.ru директор ООО «РК+» Виталий Хакимов.

«Мы сразу определили направления, которые будут развиваться на базе комплекса: спортивная акробатика, художественная гимнастика, карате, самбо, футбол, баскетбол. Также здесь будут проходить занятия школьников по физкультуре», ‒ рассказал он.

По словам Хакимова, единовременная пропускная способность комплекса составит 90 человек. В здании предусмотрено три зала: игровой площадью 540 квадратных метров, зал борьбы ‒ 288 квадратных метров и гимнастический зал ‒ 216 квадратных метров. В комплексе также предусмотрены медкабинет, раздевалки с учетом требований для маломобильных групп населения, современные залы и оборудование.

«Я хочу принести извинения жителям за неудобства, которые доставляла стройка. Спасибо за терпение и понимание. Теперь это часть микрорайона, важная социальная инфраструктура, которой здесь не хватало», ‒ добавил директор концессионера.

В новом комплексе будут заниматься школьники 12-й школы, а также воспитанники ДЮСШ и других спортивных организаций. Уже заключены договоренности с футбольной секцией.

Кроме этого объекта, компания «РК+» возводит еще два спортивных центра в районе улицы Университетской.

«На улице Университетской, 26, появится Центр самбо ‒ зал борьбы с двумя коврами, где будут проходить занятия по самбо, боевому самбо и карате. Там же будет зал гимнастики, акробатики, зал бокса и игровой зал «тысячник» для проведения соревнований по футболу и баскетболу. Все планируется ввести в эксплуатацию до конца октября», ‒ сообщил Виталий Хакимов.

Спортивная инфраструктура в городе пока покрывает лишь половину потребности населения, отметил заместитель главы Сургута Артем Кириленко: «Спрос на спорткомплексы очень высокий. Уже на стадии строительства многие федерации обращались к концессионеру с просьбой забронировать время для занятий с детьми. Это первое концессионное соглашение по спортивным объектам в Сургуте, заключенное в 2022 году сроком на 14 лет 7 месяцев. Были сложности с проектированием и строительством: уточнение границ участка, наличие подземных сетей, рост цен на материалы, перебои с рабочей силой. Но сейчас подготовлено заключение о соответствии, и объект готов к вводу в эксплуатацию».

По его словам, сразу после открытия двери спорткомплекса будут доступны для занятий детей, а расписание уже распределено между школой, ДЮСШ и федерациями.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алена Соловьева подчеркнула, что новый объект входит в карту развития Югры и народную программу партии.

«Мы неоднократно здесь бывали с общественниками и депутатами. И радует, что 5 сентября мы наконец перережем ленточку. Объект находится в жилом массиве старой застройки, и это настоящий подарок для жителей. У нас в городе много детей, много многодетных семей, поэтому спортивные секции очень востребованы», ‒ отметила она.

Соловьева добавила, что в комплексе применены современные технологии и решения по безопасности, а залы рассчитаны на занятия сразу несколькими видами спорта.

При поддержке Администрации Сургута