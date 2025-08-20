16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,3466   EUR  93,5604  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Сургуте построили спорткомплекс с залами для акробатики, самбо и баскетбола

Первый спортобъект по концессии откроется в Сургуте в сентябре

​В Сургуте построили спорткомплекс с залами для акробатики, самбо и баскетбола
Фото: siapress.ru

В Сургуте подходит к завершению строительство нового спортивного комплекса в микрорайоне А. Уже 5 сентября здесь состоится торжественное открытие. Объект стал первым спортивным комплексом, построенным в городе в рамках концессионного соглашения. Спортивный комплекс уже получил адрес ‒ улица Григория Куницкого, 12/5, рассказал корреспонденту siapress.ru директор ООО «РК+» Виталий Хакимов.

«Мы сразу определили направления, которые будут развиваться на базе комплекса: спортивная акробатика, художественная гимнастика, карате, самбо, футбол, баскетбол. Также здесь будут проходить занятия школьников по физкультуре», ‒ рассказал он.

По словам Хакимова, единовременная пропускная способность комплекса составит 90 человек. В здании предусмотрено три зала: игровой площадью 540 квадратных метров, зал борьбы ‒ 288 квадратных метров и гимнастический зал ‒ 216 квадратных метров. В комплексе также предусмотрены медкабинет, раздевалки с учетом требований для маломобильных групп населения, современные залы и оборудование.

«Я хочу принести извинения жителям за неудобства, которые доставляла стройка. Спасибо за терпение и понимание. Теперь это часть микрорайона, важная социальная инфраструктура, которой здесь не хватало», ‒ добавил директор концессионера.

В новом комплексе будут заниматься школьники 12-й школы, а также воспитанники ДЮСШ и других спортивных организаций. Уже заключены договоренности с футбольной секцией.

Кроме этого объекта, компания «РК+» возводит еще два спортивных центра в районе улицы Университетской.

«На улице Университетской, 26, появится Центр самбо ‒ зал борьбы с двумя коврами, где будут проходить занятия по самбо, боевому самбо и карате. Там же будет зал гимнастики, акробатики, зал бокса и игровой зал «тысячник» для проведения соревнований по футболу и баскетболу. Все планируется ввести в эксплуатацию до конца октября», ‒ сообщил Виталий Хакимов.

Спортивная инфраструктура в городе пока покрывает лишь половину потребности населения, отметил заместитель главы Сургута Артем Кириленко: «Спрос на спорткомплексы очень высокий. Уже на стадии строительства многие федерации обращались к концессионеру с просьбой забронировать время для занятий с детьми. Это первое концессионное соглашение по спортивным объектам в Сургуте, заключенное в 2022 году сроком на 14 лет 7 месяцев. Были сложности с проектированием и строительством: уточнение границ участка, наличие подземных сетей, рост цен на материалы, перебои с рабочей силой. Но сейчас подготовлено заключение о соответствии, и объект готов к вводу в эксплуатацию».

По его словам, сразу после открытия двери спорткомплекса будут доступны для занятий детей, а расписание уже распределено между школой, ДЮСШ и федерациями.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алена Соловьева подчеркнула, что новый объект входит в карту развития Югры и народную программу партии.

«Мы неоднократно здесь бывали с общественниками и депутатами. И радует, что 5 сентября мы наконец перережем ленточку. Объект находится в жилом массиве старой застройки, и это настоящий подарок для жителей. У нас в городе много детей, много многодетных семей, поэтому спортивные секции очень востребованы», ‒ отметила она.

Соловьева добавила, что в комплексе применены современные технологии и решения по безопасности, а залы рассчитаны на занятия сразу несколькими видами спорта.

При поддержке Администрации Сургута


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:22, просмотров: 135, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. С сентября властям станет проще изымать участки у россиян 505
  2. ​Налоговые поступления – фундамент социальных проектов Тюменской области: губернатор оценил работу УФНС 486
  3. ​Масштабная модернизация ЖКХ продолжается в Тюменской области 479
  4. ​Бизнесмены Урала обсудят в Тюмени секреты прибыльного мышления 472
  5. ​Тюменская компания разработала уникальное сварочное оборудование, не имеющее аналогов в мире 446
  6. ​Тюменским многодетным семьям выплачено более 316 миллионов рублей на школьную форму 408
  7. ​Спорт объединил активных пенсионеров юга Тюменской области 389
  8. На сургутском мосту через Обь на день введут реверсивное движение 349
  9. ​В Сургуте оживят сквер Журналиста музыкальным фестивалем #УЛИЦА 328
  10. Не поделили перекресток: в Нижневартовске столкнулись Mazda и Volkswagen 267
  1. ​В Сургуте появился мурал, посвященный тепловой системе 2289
  2. На улице Республики в Сургуте появился новый сквер 2177
  3. ​Погода в Сургуте в эти выходные: грозовая суббота и солнечное воскресенье 2024
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 16-17 августа? // АФИША 1796
  5. ​Ремонт одного из участков проспекта Ленина в Сургуте практически завершен 1651
  6. Если бы в Сургуте твердо решили ограничить предельную этажность домов — разговор про социальную инфраструктуру сразу стал бы более предметным 1622
  7. ​«Руководство выводов не сделало»: сотрудница травмцентра Сургута пожаловалась на травлю со стороны коллег 1597
  8. ​Сургут укрепляет позиции: население растет, экономика стабильная, а бизнес выходит из тени 1586
  9. ​Под видом защиты − новые риски 1516
  10. ​Со строек Сургута увезли более 100 мигрантов – в городе прошли массовые рейды 1436
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 28795
  2. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 6640
  3. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 6209
  4. ​А Сайма ждет… 4846
  5. Городская власть взялась за общественные пространства, а другие убивают эти пространства заборами 4374
  6. ​Кому в 2025 году могут не выдать водительские права? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4083
  7. ​Солнце обожгло? Не повторяйте эти ошибки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3910
  8. Сургутянам рассказали, когда очистят Сайму у будущей набережной со стороны СОКБ 3818
  9. ​А где вонь? // ФОТОРЕПОРТАЖ 3667
  10. ​Психическое здоровье собак: на что обратить внимание хозяину // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3409

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика