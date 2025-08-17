Водителей Сургута начали штрафовать с помощью камер и нейросети

В Сургуте камеры уличного наблюдения начали автоматически фиксировать новые виды нарушений ПДД – езду без ремня безопасности и использование телефона за рулем. Об этом сообщает СургутИнформ-ТВ со ссылкой на городскую администрацию.

Система работает на базе нейросетей, которые анализируют видеоизображение и с высокой точностью выявляют правонарушения.

«Теперь по ним приходят штрафы. Также комплексы имеют интеллектуальные функции выявления нарушения правил горизонтальной разметки, проезд за стоп-линию, проезд на красный сигнал светофора», – рассказал директор МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута» Павел Зыков.

Комплексы фотовидеофиксации установлены по всему городу, включая въезды, выезды и объездные дороги. Всего таких камер около 35. Их начали монтировать в прошлом году, и с тех пор велось тестирование.

Несмотря на использование искусственного интеллекта, система не работает автоматически. Все материалы с потенциальными нарушениями дополнительно проверяются в окружном центре ГИБДД – уже там инспекторы принимают решение о штрафе. В случае несогласия с постановлением водитель вправе его обжаловать.