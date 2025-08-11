Сургутский предприниматель поддержал идею о реновации ядра центра города

Сургутский бизнесмен, основатель сети пекарен Петр Молчанов положительно оценил планы по комплексному развитию территории ядра центра города. По его словам, реновация должна стать не просто обновлением старой застройки, а созданием новой городской среды, которая станет точкой притяжения для жителей и гостей Сургута, а также для бизнеса.

«Там должно появиться то, что делает район по-настоящему живым: кафе, рестораны, общественные пространства, магазины шаговой доступности. Мы, как бизнес, видим в этом большой потенциал. Если появится возможность, обязательно откроем свою точку в этом районе и внесем свой вклад в создание комфортной и «вкусной» среды для горожан», — сказал предприниматель.

Он отметил, что там возможно будет обустроить открытую площадку, которая объединит внутреннее пространство заведения с природным окружением — видом на лес, реку и Сайму.

Как житель города и многодетный отец, Молчанов подчеркнул, что идея реновации назрела давно. «Мы живем недалеко, гуляем в этом районе. Видим диссонанс: с одной стороны — современные здания, с другой — разруха и покосившиеся дома. Настал момент все это реализовать. Возможно, там появится школа — сейчас детям приходится ездить довольно далеко, и это проблема для всех жителей», — пояснил он.

Предприниматель добавил, что пробок на улице Университетской не опасается, так как предпочитает ходить пешком. По его мнению, транспортную нагрузку можно регулировать с помощью современных систем «умного города» и оптимизации работы светофоров.

В качестве желаемого наполнения территории Молчанов назвал общественные пространства для детей, творческие мастерские, зоны для проведения мастер-классов, кафе и рестораны, школу и велодорожки, которых в Сургуте, по его словам, пока недостаточно.