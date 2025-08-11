16+
​Малый бизнес Сургута видит большие перспективы в развитии ядра центра города

Сургутский предприниматель поддержал идею о реновации ядра центра города

​Малый бизнес Сургута видит большие перспективы в развитии ядра центра города
Фото администрации Сургута

Сургутский бизнесмен, основатель сети пекарен Петр Молчанов положительно оценил планы по комплексному развитию территории ядра центра города. По его словам, реновация должна стать не просто обновлением старой застройки, а созданием новой городской среды, которая станет точкой притяжения для жителей и гостей Сургута, а также для бизнеса.

«Там должно появиться то, что делает район по-настоящему живым: кафе, рестораны, общественные пространства, магазины шаговой доступности. Мы, как бизнес, видим в этом большой потенциал. Если появится возможность, обязательно откроем свою точку в этом районе и внесем свой вклад в создание комфортной и «вкусной» среды для горожан», — сказал предприниматель.

Он отметил, что там возможно будет обустроить открытую площадку, которая объединит внутреннее пространство заведения с природным окружением — видом на лес, реку и Сайму.

Как житель города и многодетный отец, Молчанов подчеркнул, что идея реновации назрела давно. «Мы живем недалеко, гуляем в этом районе. Видим диссонанс: с одной стороны — современные здания, с другой — разруха и покосившиеся дома. Настал момент все это реализовать. Возможно, там появится школа — сейчас детям приходится ездить довольно далеко, и это проблема для всех жителей», — пояснил он.

Предприниматель добавил, что пробок на улице Университетской не опасается, так как предпочитает ходить пешком. По его мнению, транспортную нагрузку можно регулировать с помощью современных систем «умного города» и оптимизации работы светофоров.

В качестве желаемого наполнения территории Молчанов назвал общественные пространства для детей, творческие мастерские, зоны для проведения мастер-классов, кафе и рестораны, школу и велодорожки, которых в Сургуте, по его словам, пока недостаточно.


Сегодня в 14:08, просмотров: 115, комментариев: 0
Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте задержаны рейсы в Екатеринбург и Сочи 923
  2. ​Подростки снова облюбовали «Аврору» в Сургуте, несмотря на обещания властей снести здание 626
  3. ​В Сургутском районе завершают строительство культурного центра и музея 511
  4. Руслан Кухарук отправился с рабочим визитом в ДНР 414
  5. ​Сургутский проект КРТ назвали образцовым для других городов Югры 246
  6. ​Более двух тысяч жителей Югры получили выплаты пенсионных накоплений в 2025 году 231
  7. ​Прибыль Банка Уралсиб за 1 полугодие 2025 года составила 10 млрд рублей 177
  8. Администрация Сургута отказала застройщику в возведении новых домов. Это очень важное решение 143
  9. ​Более 10 тысяч сургутян приняли участие в «ФИЗКУЛЬТ ФЕСТе» 139
  10. ​Малый бизнес Сургута видит большие перспективы в развитии ядра центра города 115
  1. ​В воскресенье в Сургуте перекроют дороги из-за летнего фестиваля 2664
  2. ​Единственный в истории Сургута 2226
  3. ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года 2212
  4. ​Тарифы ЖКХ 2025: как изменилась плата за услуги в ХМАО и Сургуте 1882
  5. ​На улице Рабочей в Сургуте снова проблемы с ливневкой. Почему так происходит из года в год? 1622
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 августа? // АФИША 1509
  7. ​В Сургуте очередной День физкультурника пройдет у комплекса «Олимп» 1405
  8. ​Создателям города ‒ монумент: ГК «Сибпромстрой» реализовала мечту строителей 1396
  9. Сургутянам напомнили о правах пассажиров при задержке авиарейсов 1379
  10. ​В Сургуте устранили колейность на площади 36 тысяч квадратных метров дорог 1323
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 27637
  2. MAXимум вопросов 10577
  3. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 5449
  4. ​Лекарственные растения и хлеб на защите Родины 5339
  5. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 4862
  6. Опять в Сургуте будет новый микрорайон с тысячами семей, одним маленьким садиком и школой. Проект не для горожан, а для девелопера 4195
  7. Невозможно перенести дух истории Дома пионеров на другое место. Его нужно реконструировать там, где он стоит 3899
  8. ​А Сайма ждет… 3625
  9. В Сургуте снова обрушилась набережная у нового ЖК 3547
  10. ​Какой бассейн лучше – надувной, каркасный или стационарный? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3469

