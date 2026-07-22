Госдума приняла закон для защиты граждан от кредитных мошенников

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, который обяжет банки и микрофинансовые организации оперативно уведомлять граждан о кредитах и займах, оформленных на их имя.

Сообщение должно поступить заемщику через указанные контактные данные или портал «Госуслуги» не позднее чем через 15 минут после заключения договора.

В уведомлении укажут:

сумму кредита или займа;

процентную ставку;

срок возврата;

индивидуальные условия договора;

возможность отказаться от получения денег, если сумма превышает 50 тысяч рублей.

«Все это позволит защитить людей от действий мошенников, а также снизит риски оформления кредитов на граждан преступным путем», − заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, опасность оформления займов без ведома человека до сих пор сохраняется. По информации Центробанка, в 2024 году объем кредитного мошенничества в 23 крупнейших российских банках достиг 12,8 млрд рублей. В 2025 году этот показатель сократился на 40%.