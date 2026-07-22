В Югре одобрили более 12,5 тысячи заявлений на новую семейную выплату

Отделение СФР по Югре одобрило более 12,5 тысячи заявлений на новую семейную выплату. С июня средства назначили на 32 688 детей.

«На вынесение решения по заявлению отводится 10 рабочих дней и в течение дня после вынесения решения приходит уведомление родителю о результате. В случае одобрения средства перечисляются в пределах пяти рабочих дней. Назначение и выплата пособий в такие сжатые сроки обеспечена благодаря высокой цифровизации работы фонда и развитию системы его сервисов», − рассказали в региональном Отделении.

Как уточнили в СФР, большинстве случаев родителям достаточно подать заявление, остальные сведения специалисты запрашивают и проверяют самостоятельно.

Обратиться за новой выплатой можно до 1 октября 2026 года через портал «Госуслуги», клиентские службы отделения СФР по Югре или МФЦ.

Подробные условия есть в разделе «Гражданам». А также о новой мере поддержке − читайте на портале СИА-ПРЕСС.