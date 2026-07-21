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​На форум «Патриоты России» в Тюмени зарегистрировались 1727 человек из 71 региона

Лидерами по числу участников форума «Патриоты России» стали Тюменская, Свердловская области и Югра

​На форум «Патриоты России» в Тюмени зарегистрировались 1727 человек из 71 региона
Фото: vk.com/aleksandr__moor

Первый всероссийский форум волонтеров и гражданских активистов «Патриоты России» пройдет в Тюмени 25 августа. Заявочная кампания завершилась рекордом: регистрацию прошли 1727 человек из 71 региона России и Республики Беларусь. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе, инициатор форума Артем Жога.

«Очень рад, что в нашей стране много отзывчивых волонтеров, которые делают все возможное для бойцов на передовой», – прокомментировал итоги заявочной кампании Артем Жога.

Наиболее активными регионами стали Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Свердловская область. За время регистрации сайт форума посетили 80 тысяч человек.

«Программа будет насыщенной. На площадке уделят внимание не только защитникам, но и членам их семей. Будут обсуждать творчество, патриотическое воспитание молодёжи, сохранение исторической памяти», – рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Параллельно завершился прием заявок на Всероссийскую премию, которая впервые будет вручена в рамках форума. На соискание премии поступил 251 проект, большинство из которых связаны с патриотическим воспитанием молодежи, формированием ценностных ориентиров через культуру и творчество.

Форум пройдет в Тюмени при поддержке губернатора Александра Моора и правительства Тюменской области.


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21 июля в 23:14, просмотров: 134, комментариев: 0
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