Глава Сургутского района проверил строительство новых КОС в поселке Федоровский

В поселке Федоровский Сургутского района продолжается строительство новых канализационно-очистных сооружений. Они должны заменить действующие очистные, которые уже выработали свой ресурс. Ход работ на объекте проверил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Три года назад ввели в действие ВОСы, ну, пришло время КОСов. Так постепенно по каждому поселку всю необходимую инженерную инфраструктуру и создаем. Мы строим. Если по поселку проехать, видно, что появляются новые дома. Их надо, естественно, подключать и к водоочистным сооружениям, и к канализационным», – отметил Андрей Трубецкой.

На площадке уже разобрали старые конструкции, выполнили земляные работы, подготовили основание, забетонировали колонны и стены аэротенков. Также проложена теплотрасса, подключены здания комплекса к тепловым сетям, построены здание очистки стоков и КПП, собран каркас цеха механической обработки, обустроены иловые площадки.

Часть оборудования уже завезли – оно нужно для подачи стоков и контроля качества очистки. Следующий этап – поставка модульных комплексов трансформаторной подстанции.

«Стоимость объекта – порядка 2,3 млрд рублей. Финансирование осуществляется за счет федерального займа «Фонда развития территорий» в размере 1,4 млрд, еще 700 млн рублей выделены из окружной казны и 182 млн – из районного бюджета», – подчеркнул Трубецкой.

После запуска новые очистные смогут обрабатывать семь тысяч кубометров сточных вод в сутки. Это на 40% больше, чем позволяют действующие мощности.

Власти Сургутского района отмечают: за последние два года в Федоровском ввели более 50 тысяч квадратных метров жилья. Поэтому модернизация коммунальных объектов должна идти вместе с развитием поселка. Работы входят в задачи нацпроекта «Инфраструктура для жизни».