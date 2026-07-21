В Ишиме, Тюмени и Тобольске начнут готовить специалистов для сельского хозяйства, строительства и химической отрасли

В Тюменской области осенью 2026 года начнут работу три новых образовательных кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». На базе Ишимского многопрофильного техникума откроется кластер «Сельское хозяйство», в Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства – «Строительная отрасль», а в Тобольском многопрофильном техникуме – «Химическая отрасль».

«Работа идет совместно с работодателями. Предприятия участвуют в формировании образовательных программ, помогают обновлять мастерские, дают реальные производственные задачи и вместе с преподавателями решают, чему особенно важно научить студентов», – сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Примером такого сотрудничества стал Тобольский многопрофильный техникум, где подготовку специалистов ведут вместе с компанией СИБУР. В марте этого года губернатор вместе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым посетил техникум и убедился, с каким интересом ребята осваивают профессии. В рамках создания кластера планируется приобретение техники для 13 производственных зон. Общий объем финансирования превышает 200 млн рублей.

Сейчас в Тюменской области уже функционируют три кластера «Профессионалитета» – «Клиническая и профилактическая медицина», «Транспорт и дорожное строительство» и «Машиностроение». В них по программам проекта обучаются более 2,5 тыс. студентов.

В региональной системе среднего профессионального образования сегодня более 18 тысяч бюджетных мест, а по самым востребованным направлениям открывают еще свыше 4,5 тысячи. Лучшие студенты получают именные стипендии губернатора, а участники чемпионатов – сертификаты и реальные перспективы в профессии. Возможности трудоустройства для выпускников «Профессионалитета» близки к 100%, а период адаптации на производстве сокращается всего до одного месяца.