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​В России станет больше оснований для выдворения иностранцев

Госдума увеличила штрафы для иностранцев за миграционные нарушения

​В России станет больше оснований для выдворения иностранцев
Фото: архив siapress.ru

Вчера, 21 июля, Госдума РФ приняла два законопроекта, которые меняют правила пребывания и легализации иностранцев в России. Один из них касается выдачи гражданства, разрешения на временное проживание и вида на жительство. Второй расширяет перечень нарушений, за которые иностранца могут выдворить из страны, говорится на сайте законодательного органа.

Первый закон вводит более жесткие требования к судимостям. Теперь неснятая или непогашенная судимость за любое преступление станет основанием для отказа в выдаче гражданства РФ, РВП, РВП для получения образования или вида на жительство. Это касается и преступлений, совершенных за рубежом, если они признаются преступлениями по российским законам.

Если такие документы уже выданы, их смогут аннулировать.

Также иностранцы старше 14 лет при подаче заявления на РВП или ВНЖ должны будут предоставлять справку об отсутствии судимости. Документ нужно получить в стране проживания не раньше чем за три месяца до подачи заявления. Если у человека несколько гражданств, справки понадобятся из каждой страны.

От этой обязанности освобождены дети до 14 лет, беженцы, люди с политическим или временным убежищем, а также иностранцы, которые служат или служили по контракту в российских воинских формированиях. Для граждан Украины и иностранцев с правом постоянного проживания на Украине предусмотрен переходный период.

Этот закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Заявления, поданные раньше, рассмотрят по прежним правилам.

Второй закон расширяет список административных нарушений, за которые иностранца могут выдворить из России. Перечень увеличится с 22 до 45 статей КоАП.

В него вошли, в частности, участие в несанкционированных митингах, дискредитация Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям против России, нарушение режима ЧС или военного положения, мелкое хулиганство, дискриминация, пропаганда запрещенной символики и другие нарушения.

Кроме того, вырастут штрафы за ряд миграционных нарушений. Например, минимальный штраф за нарушение правил въезда или режима пребывания увеличат с двух до четырех тысяч рублей. За повторное нарушение штраф составит от семи до девяти тысяч рублей.

Еще одно важное изменение – суд больше не сможет заменить выдворение штрафом, ссылаясь на гуманитарные обстоятельства, например семейное положение или длительное проживание иностранца в России.

Исключение предусмотрено для иностранцев, которые проходили военную службу по контракту и участвовали в выполнении боевых задач. К ним административное выдворение применяться не будет – вместо этого возможны штраф или обязательные работы.

Этот закон начнет действовать через 90 дней после официального опубликования.


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Сегодня в 11:12, просмотров: 176, комментариев: 0
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