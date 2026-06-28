В Тюменской области развивают экотуризм

В Тюменской области активно развивается экологический туризм. Регион богат природными достопримечательностями, которые привлекают путешественников, ценящих первозданную красоту. Губернатор Александр Моор подчеркнул, что при создании туристической инфраструктуры фокус внимания остается на бережном отношении к природе – главном ресурсе такого туризма.

«У нас в регионе есть инициативы, которые решают обе эти задачи. Например, проект экотропы СИБУРа. Его реализуют совместно с учёными в лесном массиве в полутора километрах от предприятия «ЗапСибНефтехим». Это не только популярный экомаршрут, по которому ежегодно проходят тысячи человек, но и база для изучения флоры и фауны рядом с промышленным производством», – рассказал глава региона.

В 2025 году экотропы компании отметили 10-летие. За это время их посетили более 6 тысяч человек, проведено около 300 экскурсий для школьников, студентов и взрослых. В программе три уникальных маршрута: «Образ сибирской тайги», «Лес и здоровье» и «Жемчужина тобольской флоры».

«Для региона важно, что компания СИБУР – наш стратегический партнер – ведет работу, ориентируясь на экологию. Это одна из целей национального проекта "Экологическое благополучие"», – отметил Александр Моор.

Экотуризм в Тюменской области продолжает набирать обороты. В 2026 году особое внимание уделяют развитию этого направления совместно с муниципальными образованиями. Среди ключевых задач – не только создание туристической инфраструктуры, но и сохранение природных богатств.