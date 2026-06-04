В России к 2030 году тарифы ОСАГО могут стать более персонализированными

К 2030 году тарифы ОСАГО в России могут стать значительно более персонализированными. Соответствующий план уже утвержден правительством РФ, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ТАСС.

Согласно документу, Банк России, МВД и Минпромторг вместе со страховым сообществом должны разработать механизм расчета стоимости полиса в зависимости от реальных рисков автомобиля.

Тарифы планируют индивидуализировать с учетом уровня рисков безопасности дорожного движения. Его будут определять по характеристикам транспортного средства.

При расчете могут учитывать оснащенность автомобиля системами безопасности, срок эксплуатации и единый национальный рейтинг независимой оценки безопасности транспортных средств RuNCAP.

Основой для новых тарифов станет детальная статистика по ДТП. МВД и Минпромторг должны будут регулярно направлять в правительство доклады о технических характеристиках машин, попавших в аварии, и тяжести последствий таких происшествий.

Ожидается, что система заработает в полном объеме к 2030-2031 годам.