Жители Тюменской области участвуют в предварительном голосовании «Единой России»

В Тюменской области стартовало предварительное голосование партии «Единая Россия». Только за первый день свой выбор сделали более 70 тысяч жителей региона, сообщил губернатор Александр Моор.

Всего в списке – 171 кандидат, который претендует на то, чтобы представлять партию в Единый день голосования в сентябре 2026 года на выборах в Государственную Думу РФ и Тюменскую областную Думу. Среди них – волонтеры, предприниматели, действующие депутаты, начинающие политики, а также 21 участник специальной военной операции.

«Земляки поддержали кандидатов, которые, по их мнению, достойны представлять партию на выборах. Благодарю жителей региона за активную гражданскую позицию», – отметил Александр Моор.

Предварительное голосование «Единая Россия» проводит в формате открытого всенародного голосования – это единственная партия в стране, которая использует такую процедуру отбора кандидатов.

Проголосовать могут все желающие. Для этого необходимо до 29 мая зарегистрироваться на сайте PG.ER.RU через портал «Госуслуги». Само голосование продлится до 31 мая. Тем, кто нуждается в помощи с регистрацией, помогут в Штабе общественной поддержки «Единой России».