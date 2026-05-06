Тюменский студент вошел в число призеров НТО

Студент из Тюменской области Дмитрий Жуков стал призером Национальной технологической олимпиады (НТО) в профиле «Ядерные технологии». Финал собрал более 2,1 тысячи школьников и студентов из разных регионов России. Состязания проходили на площадках 24 вузов и технологических компаний в 11 городах страны.

Задания профиля «Ядерные технологии» разрабатывали совместно с госкорпорацией «Росатом» и Всероссийским научно-исследовательским институтом автоматики им. Н.Л. Духова. Финалистам предстояло решить реальную инженерную задачу из области энергетики: участники строили цифровую модель конденсатора паровой турбины, работали с теплогидравлическими расчетами и создавали алгоритмы автоматической разгрузки энергоблока при аварийном росте давления.

В студенческом треке НТО также соревновались в направлениях «Геномное редактирование», «Летающая робототехника», «Квантовая физика», «Цифровое месторождение», «Корпоративная кибербезопасность» и «Геопространственные цифровые двойники». Задания по всем профилям максимально приближены к реальным запросам экономики и разработаны совместно с ведущими технологическими компаниями и вузами страны.

Национальная технологическая олимпиада проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при координации Министерства науки и высшего образования РФ совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей». Победители и призеры олимпиады могут воспользоваться преимуществами при поступлении в магистратуру или пройти стажировку в технологических компаниях-партнерах.

Отметим, что тюменские школьники также успешно выступают на НТО. В этом году призерами олимпиады стали Мария Шапошник (профиль «Искусственный интеллект») и Вадим Файзуллин (профиль «Гибкая и молекулярная электроника»). А 11 школьников из Тюменской области прошли в финал по направлениям «Беспилотные авиационные системы», «Интеллектуальные энергетические системы», «Геномное редактирование» и другим.