Россия объявила двухдневное перемирие ко Дню Победы и рассчитывает на ответный шаг Украины

Президент России Владимир Путин объявил перемирие на 8 и 9 мая в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства обороны РФ.

В ведомстве отметили, что решение принято по инициативе Верховного главнокомандующего. Российская сторона рассчитывает, что украинская сторона также поддержит перемирие.

«Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий», − говорится в заявлении Минобороны.

Также в сообщении подчеркивается, что в случае попыток сорвать празднование 81-й годовщины Победы последует ответная реакция.

«В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», − добавляют в заявлении.

В Минобороны подчеркнули, что Россия ранее воздерживалась от подобных действий «по гуманитарным соображениям», несмотря на имеющиеся возможности.