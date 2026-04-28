Летние каникулы у российских школьников начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа

Летние каникулы у российских школьников в 2026 году начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения России. В министерстве уточнили, что отдых продлится 97 дней.

При этом в ведомстве напомнили, что в конце учебного года выпускники 9-х и 11-х классов будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ.

В Минпросвещения также отметили, что каждая школа вправе корректировать график каникул с учетом локальных условий.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб предлагал продлить учебный год на две недели, чтобы проводить творческие и внепредметные занятия. Однако в Минпросвещения эту инициативу не поддержали, посчитав ее нецелесообразной. В ведомстве подчеркнули, что каникулы нужны детям для отдыха и оздоровления.