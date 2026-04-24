Банк России вновь снизил ключевую ставку

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта − до 14,5% годовых. Об этом говорится в официальном пресс-релизе регулятора.

«Динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики», − отметили в Центробанке.

В Банке России подчеркнули, что дальнейшие решения по ставке будут зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий. По базовому сценарию, средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14-14,5% годовых, а в 2027 году − 8-10%. При этом инфляция, по прогнозу регулятора, снизится до 4,5-5,5% в 2026 году и приблизится к целевому уровню в 4% во втором полугодии.

Экономика, по оценке ЦБ, в первом квартале 2026 года замедлилась. Это связано с налоговыми изменениями, меньшим числом рабочих дней и неблагоприятными погодными условиями. В целом прогноз роста ВВП на год сохранен на уровне 0,5-1,5%.

Также отмечается снижение напряженности на рынке труда. Компании реже сталкиваются с дефицитом кадров и планируют более умеренный рост зарплат, хотя безработица остается на минимальных значениях.

Денежно-кредитные условия, несмотря на некоторое смягчение, остаются жесткими: ставки на финансовом рынке снижаются, однако условия кредитования по-прежнему ограничены, а спрос на кредиты остается сдержанным.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором вновь рассмотрят уровень ключевой ставки, назначено на 19 июня 2026 года.

Напомним, на предыдущем заседании 20 марта регулятор также снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта − до 15% годовых.