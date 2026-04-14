Спортом в Тюменской области почти 961 тысяча человек

Тюменская область признана одним из лучших регионов страны по развитию физической культуры и спорта по итогам 2025 года. Исследование представил министр спорта Михаил Дегтярев на заседании Правительственной комиссии под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

При составлении рейтинга учитывались уровень обеспеченности спортивными сооружениями, доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, сроки ввода спортобъектов и развитие адаптивного спорта.

В Тюменской области сегодня действуют более 4 450 спортивных сооружений. Ежегодно в городах и селах вводятся новые многофункциональные комплексы, школьные спортивные залы, стадионы и площадки ГТО. Доля жителей, систематически занимающихся спортом, достигла 65,8% – это почти 961 тысяча человек. Уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий физкультурой и спортом по итогам прошлого года составил 71,3%.

«Тюменская область стабильно входит в число лидеров благодаря системной работе и поддержке губернатора Александра Моора. Мы создаем условия для всех – от детей до жителей старшего возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья, развиваем спорт высших достижений. Результаты рейтинга – общая заслуга всей команды», – отметил директор департамента физической культуры и спорта Тюменской области Евгений Хромин.

Напомним, что в регионе реализуется 19 инвестиционных проектов в сфере спорта с общим объемом вложений 7,2 миллиарда рублей. В Тюмени недавно открылся крупный спортивный комплекс «Лайм Фитнес» с 50-метровым бассейном, а в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» прошел чемпионат России по биатлону, собравший до пяти тысяч зрителей. Развитие спортивной инфраструктуры ведется в том числе в рамках национальных проектов.