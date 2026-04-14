Владимир Мединский посетил Тюмень

В Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева прошли встречи помощника президента России Владимира Мединского с активистами регионального отделения Российского военно-исторического общества и Тюменского отделения Союза писателей России. В них принял участие губернатор региона Александр Моор.

«Жители Тюменской области бережно относятся к истории родной земли и нашей страны. Это важная и неотъемлемая черта тюменского характера», – отметил Александр Моор.

Региональное отделение РВИО действует с 2014 года. За это время при его участии установлены памятные и мемориальные доски героям-землякам, изданы военно-исторические книги. Одним из ключевых проектов стал документальный фильм о 38-м Тобольском пехотном полке, героически оборонявшем Севастополь во время Крымской войны 1853–1856 годов. Фильм создан при сотрудничестве отделения, областного правительства и тюменских тележурналистов.

Участники встречи поддержали предложение Владимира Мединского о создании попечительского совета областного отделения РВИО. В него войдут представители органов власти и крупного бизнеса.

На встрече с писателями обсудили возрождение и реорганизацию Союза писателей России. Литераторы рассказали о своих творческих проектах, реализуемых при поддержке регионального правительства и областной Думы.

«Социально-экономическое развитие региона обязательно должно подкрепляться культурными, в том числе литературными проектами. У нас перед глазами пример многочисленных тюменских литераторов старшего поколения, которые были свидетелями и летописцами боевых и трудовых подвигов тюменцев. Будем более плотно сотрудничать с отделением», – подчеркнул Александр Моор.

Владимир Мединский с интересом осмотрел хранилище редких книг библиотеки, где находятся свыше 30 тысяч изданий.

«Обсудили сделанное. Наметили точки роста. Всегда есть к чему стремиться и над чем работать», – подвел итоги встреч Владимир Мединский.

Губернатор отметил, что рабочая поездка помощника президента – важный знак внимания к писательскому и историческому сообществам региона, к тюменскому духовному и культурному пространству, которое обязательно будет развиваться.