В России с 7 апреля ввели обязательное наставничество для выпускников медицинских специальностей

С 7 апреля в России вступает в силу порядок обязательного наставничества для выпускников медицинских вузов и колледжей, которые начали работать после 1 марта 2026 года. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на приказы Минздрава. Документы определяют перечень специальностей, сроки наставничества и правила трудоустройства молодых специалистов.

Как пояснили в министерстве, новая система распространяется на выпускников основных профессиональных программ — от среднего профессионального образования до ординатуры. Условие одно: обучение должно быть завершено после 1 марта 2026 года, а специальность должна входить в утвержденный перечень.

После первичной аккредитации молодой специалист заключает с медорганизацией полноценный трудовой договор. Зарплату ему будут устанавливать по штатному расписанию.

Наставничество организуют во всех медицинских учреждениях, которые участвуют в программе государственных гарантий бесплатной медпомощи. Максимальный срок такой работы с наставником составит три года. Для специалистов, которые устраиваются в малых населенных пунктах, сельской местности, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, этот срок сократят.

В Минздраве подчеркнули, что работа наставника будет добровольной. Она оплачивается по Трудовому кодексу, однако окончательное решение о вознаграждении остается за самой медорганизацией.

Для молодых специалистов прохождение наставничества станет условием допуска к последующей периодической аккредитации. При этом в министерстве отдельно отметили, что речь не идет о распределении: выпускник сам выбирает медучреждение для прохождения наставничества. Это может быть как государственная, так и частная клиника, если она участвует в программе госгарантий. Ограничений на совместительство при этом нет, но работа с наставником возможна только по основному месту работы.