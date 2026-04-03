Тюменские врачи используют ИИ для диагностики рака

Тюменские врачи представили опыт внедрения искусственного интеллекта в медицину на выездном заседании комитета областной Думы по экономической политике. Специалисты Городской поликлиники №8 показали, как цифровые технологии помогают диагностировать заболевания на ранних стадиях и экономить время врачей.

Заведующий сектором телемедицины Дмитрий Петриченко рассказал о работе системы поддержки принятия врачебных решений «Вебиомед». Платформа автоматически анализирует электронные медицинские карты пациентов, оценивает риски развития заболеваний и позволяет врачу действовать на опережение.

«Это уникальный сервис предиктивной аналитики, который автоматически анализирует электронные медицинские карты. На основе клинических рекомендаций и утвержденных шкал система оценивает риски развития заболеваний у пациентов, позволяя врачу действовать на опережение», – пояснил Дмитрий Петриченко.

Главный врач Анатолий Смоляренко поделился результатами пилотного проекта «Онконастороженность», который успешно реализовали в 2025 году. Система дифференциальной диагностики «Галенос.АИ» способна распознавать симптомы 16 видов онкопатологий еще до того, как человек обратится с жалобами.

«Благодаря поддержке правительства Тюменской области и департамента здравоохранения мы активно внедряем эти технологии в первичную сеть, делая высокотехнологичную диагностику доступной каждому нашему пациенту», – подчеркнул Анатолий Смоляренко.

Кроме того, в регионе с конца 2024 года работают сервисы ИИ для анализа маммографии, флюорографии, КТ головного мозга и органов грудной груди. Алгоритмы подсвечивают патологии на снимках, сокращая время описания исследования и минимизируя человеческий фактор.

В департаменте здравоохранения Тюменской области подчеркнули: искусственный интеллект не принимает решений и не выстраивает тактику лечения – он лишь помогает врачам анализировать большие объемы информации: «Финальное решение всегда остается за специалистом».