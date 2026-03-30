Губернатор заявил о позитивном сигнале для экономики Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел рабочую встречу с директором департамента денежно-кредитной политики Банка России Андреем Ганганом. Стороны обсудили прогнозы развития экономики региона и влияние ключевой ставки на доступность кредитов.

Одна из главных задач регулятора – удерживать инфляцию на уровне около четырех процентов.

«По расчетам регулятора, это позволяет экономике развиваться, и при этом бизнес и люди могут строить долгосрочные планы, – объяснил Александр Моор. – Для достижения цели по инфляции Банк России использует систему инструментов, один из которых – ключевая ставка. С июня 2025 года она неуклонно снижается. С 21 процента до 15 процентов годовых. И, скорее всего, эта динамика продолжится. Это положительный сигнал для нашей экономики, ведь чем меньше ключевая ставка, тем ниже проценты по кредитам, в том числе по ипотеке».

Губернатор поблагодарил представителей Банка России за сотрудничество.

Отметим, что в инфляция в Тюменской области в феврале 2026 года замедлилась до 5,2 процента – это ниже, чем в целом по стране.