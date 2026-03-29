Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года

Средняя продолжительность жизни в России превышает 73 года, а к 2036 году показатель планируется увеличить до 78-81 года. Об этом РИА Новости сообщила главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

«Продолжительность жизни в России растет. К 2030 году каждый четвертый россиянин будет старше 60 лет. Сейчас ожидаемая продолжительность жизни превышает 73 года, и стоит задача повысить ее до 78-81 года к 2036 году», – сказала Ткачева.

По словам эксперта, сегодня мужчины и женщины, достигшие 60-летнего возраста, в среднем могут прожить еще около 20 лет. Она подчеркнула, что ключевым показателем является не только длительность жизни, но и ее качество.

«Самое главное, конечно, не то, сколько лет человек живет, а то, как он проживает эти годы. Важно сохранить функциональную независимость, социальную активность, когнитивное и эмоциональное благополучие. Поэтому сегодня не совсем верно говорить о продлении жизни, правильнее – о продлении периода активного долголетия», – отметила Ткачева.

Ранее стало известно, что показатели по сахарному диабету за 2025 год вызывают тревогу – заболевание может приобрести масштаб эпидемии. По данным Минздрава, к 2030 году каждый второй взрослый россиянин может иметь избыточную массу тела, что существенно повышает риск развития диабета и других хронических заболеваний.