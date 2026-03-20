12 социальных инициатив получат финансирование и экспертное сопровождение

«Газпром нефть» подвела итоги грантового конкурса 2026 года, который проводится ежегодно в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». В Ханты-Мансийском автономном округе поддержку получат 12 общественно значимых инициатив.

В числе победителей ‒ «Атлас сказочных персонажей ханты и манси», открытый фестиваль авторской песни «Таежный романс 2.0» в Кондинском районе, а также иммерсивные экскурсии «Город глазами старожилов». Уже третий год подряд поддержку получит и «Фестиваль одной книги», который стал популярным среди жителей Ханты-Мансийска.

Всего на конкурс поступило более 700 заявок из Омской, Оренбургской, Томской, Тюменской областей, Ямала и Югры. По итогам отбора поддержку получат 112 проектов в сферах культуры, спорта, образования и экологии. Их оценивали эксперты в области социального проектирования, креативных индустрий, некоммерческого сектора и представители региональных властей. Основным критерием стала значимость инициатив для общества и конкретных территорий.

Победители получают от «Газпром нефть» не только финансирование, но и экспертное сопровождение в рамках программы «Родные города». Кроме того, участникам помогают развивать навыки социального проектирования.

Начальник департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию «Газпром нефти» Александр Дыбаль, отметил: «Через грантовый конкурс мы сформировали систему поддержки проектов активных жителей, которая является одним из элементов улучшения качества жизни региона. Вместе с их авторами мы уже реализовали сотни проектов в культуре, образовании, спорте, сохранении исторического наследия и развитии городской среды. В основе каждой инициативы лежит не только идея, но и готовность принять личное участие в улучшении жизни вокруг. И «Газпром нефть» выступает заинтересованным партнером таких изменений».

Генеральный директор «Газпромнефть-Хантоса» Дмитрий Колупаев подчеркнул, что конкурс остается важным инструментом развития территорий:

«Грантовый конкурс программы «Родные города» – это эффективный инструмент поддержки общественно значимых инициатив и развития территорий присутствия компании. В Югре мы видим устойчивый интерес жителей к социальному проектированию и стремление менять окружающую среду к лучшему. В числе победителей этого года – проекты, которые раскрывают культурное наследие региона, создают новые форматы досуга и объединяют людей разных поколений. Важно, что каждая такая инициатива имеет практическую ценность для конкретных городов и поселков. «Газпромнефть-Хантос» не только оказывает финансовую поддержку, но и помогает авторам усиливать свои проекты за счет экспертизы, чтобы их реализация приносила долгосрочный результат для Югры».