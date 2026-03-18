Для участия в Югорском лыжном марафоне запущены турпрограммы

Российские туроператоры запустили туристические программы для участия в Югорском лыжном марафоне. На это повлиял двукратный рост спроса на авиабилеты, отели и экскурсии в дни проведения мероприятия. Оно входит в тройку самых массовых спортивных событий России. С 2013 года его проводит правительство округа при поддержке ВТБ.

Теперь на марафон можно попасть и по путевке. В трехдневный тур в Ханты-Мансийск включили проживание, питание, трансфер на гонки и культурную программу с обзорной экскурсией, посещением этнографического музея под открытым небом и кернохранилища.

«На марафон в этом году зарегистрировалось уже почти 3 тысячи лыжников, при этом число регионов участия выросло с 37 до 45. География Югорского лыжного марафона расширяется, поэтому организованные турпрограммы усилят внутренний и событийный туризм», – отметил представитель банка Виталий Мосунов.

«Ежегодно марафон принимает более 12 тысяч гостей, среди которых и олимпийские чемпионы, и юношеские команды, и семьи с детьми. Участники и болельщики со всей России могут познакомиться с богатыми традициями и историей нашего региона», – прокомментировал олимпийский чемпион Евгений Дементьев.