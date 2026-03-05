Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал Тюменскую область в числе лучших на совещании у президента

Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по строительству жилья. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин, сообщил, что в регионе вводится 1,8 квадратного метра на человека – это более чем вдвое выше среднего показателя по стране.

Всего перевыполнили средний показатель по вводу жилья (0,74 кв. метра на человека) 26 регионов. А 27 субъектов ввели более одного миллиона квадратных метров жилья. Обеспечили прирост показателя по сравнению с 2024 годом 53 региона.

«Это очень хороший показатель. Конечно, все это было сделано благодаря заделам в 2023–2024 годах. Но сейчас мы получаем эти хорошие результаты», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

Напомним, по итогам 2025 года в Тюменской области ввели почти 3 миллиона квадратных метров жилья – на 13% больше, чем годом ранее. Уже три года подряд регион стабильно вводит более полутора метров на человека. За последние пять лет в области построили почти 12 миллионов квадратных метров. Сейчас в стройотрасли работают более 100 застройщиков, в стадии возведения находится около 4 миллионов квадратных метров.

Как ранее отмечал губернатор Тюменской области Александр Моор, развитие жилищного строительства идет в том числе благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни»: в новых кварталах появляются благоустроенные парки и скверы, которые становятся точками притяжения для жителей.