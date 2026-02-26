Женскую консультацию в Нижней Тавде оснастили современным УЗИ

В женской консультации Областной больницы №15 в селе Нижняя Тавда появилось новое медицинское оборудование. Теперь пациенткам не нужно ездить в областной центр, чтобы сделать качественное УЗИ или проверить состояние плода – все доступно на месте.

Врачи получили гинекологическое кресло с электроприводом, паровой стерилизатор и современный электрокардиограф для контроля здоровья будущих мам. Но главное приобретение – допплеровское фетальное устройство и фетальный кардиомонитор. С их помощью медики могут не только считать пульс малыша, но и в реальном времени оценивать его сердечную деятельность, выявляя отклонения на ранних сроках. Новый аппарат УЗИ позволяет видеть четкую картину развития плода там, где раньше оставалось лишь "белое пятно".

«Знаете, что я чувствую, когда захожу в свой кабинет? Гордость. Раньше мы работали "вслепую", слушали сердцебиение деревянным стетоскопом. А сегодня включаю допплер и слышу ритм жизни так четко, что мурашки по коже», – поделилась врач-акушер-гинеколог областной больницы №15 Любовь Бабикова.

Напомним, что женские консультации в пяти медучреждениях Тюменской области выделены в отдельную структуру в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья». В их число входит и консультация в Нижней Тавде. Губернатор Александр Моор ранее отмечал, что в 2025 году в муниципалитеты закупили более 200 единиц современного оборудования, включая аппараты УЗИ, приборы для записи сердцебиения плода и электрокардиографы.