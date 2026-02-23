Богатые россияне зарабатывают на аренде недвижимости и процентах

В России у граждан с доходами выше 200 тысяч рублей в месяц сложились две основные финансовые стратегии – сдавать недвижимость в аренду или получать проценты по вкладам. К такому выводу пришли исследователи НИУ ВШЭ, передает РБК.

Ученые условно разделили обеспеченных россиян на две группы. Первая – «рантье»: это, как правило, более возрастные граждане, которые получают доход от сдачи жилья. Вторая – «вкладчики»: чаще это молодые жители столиц и крупных городов, предпочитающие хранить средства на банковских счетах и получать процентный доход.

Отдельно исследователи выделили «диверсифицированных инвесторов» – тех, кто совмещает оба подхода: держит средства на вкладах и одновременно зарабатывает на аренде недвижимости.

При этом авторы исследования отмечают, что даже среди граждан с высокими доходами ипотечная нагрузка заметно повышает риск оказаться в ситуации, когда расходы почти полностью «съедают» ежемесячные поступления. Иначе говоря, жизнь «от зарплаты до зарплаты» возможна даже при доходах выше 200 тысяч рублей.