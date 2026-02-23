16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,6342   EUR  90,5821  

Новости

Больше новостей
Вы считаете себя счастливым?
Комментировать
0
Вы относитесь к:
Комментировать
0
Создание ЦБ РФ реестра держателей банковских карт (чтобы государство знало, сколько карт оформлено на каждого человека) - это:
Комментировать
0
Больше опросов

​Исследователи ВШЭ: богатые россияне делятся на «рантье» и «вкладчиков»

Богатые россияне зарабатывают на аренде недвижимости и процентах

​Исследователи ВШЭ: богатые россияне делятся на «рантье» и «вкладчиков»
Фото: freepik.com

В России у граждан с доходами выше 200 тысяч рублей в месяц сложились две основные финансовые стратегии – сдавать недвижимость в аренду или получать проценты по вкладам. К такому выводу пришли исследователи НИУ ВШЭ, передает РБК.

Ученые условно разделили обеспеченных россиян на две группы. Первая – «рантье»: это, как правило, более возрастные граждане, которые получают доход от сдачи жилья. Вторая – «вкладчики»: чаще это молодые жители столиц и крупных городов, предпочитающие хранить средства на банковских счетах и получать процентный доход.

Отдельно исследователи выделили «диверсифицированных инвесторов» – тех, кто совмещает оба подхода: держит средства на вкладах и одновременно зарабатывает на аренде недвижимости.

При этом авторы исследования отмечают, что даже среди граждан с высокими доходами ипотечная нагрузка заметно повышает риск оказаться в ситуации, когда расходы почти полностью «съедают» ежемесячные поступления. Иначе говоря, жизнь «от зарплаты до зарплаты» возможна даже при доходах выше 200 тысяч рублей.


нравится (3) не нравится (1)
23 февраля в 10:32, просмотров: 905, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
23 февраля в 14:51
А разве есть другая альтернатива обывателям? Благодаря советскому периоду граждане бывшего СССР получили бесплатно квартиры в собственность. Новое поколение России получило льготную ипотеку. Жилищный вопрос, «о котором все время говорили большевики» в постсоветской РФ РЕШЁН. Более того, граждане РФ используют жилье как инвестиции, чтобы стать рантье. Идём дальше. В РФ успешно переселяют из ветхого и аварийного жилья. Тут недавно Андрей Трубецкой хвастался, что в прошлом году переселил более полутора тысяч семей в Сургутском районе и затратил 5,6 миллиардов рублей. Надвигается в Югре и Программа КРТ, где жителям девелоперы гарантируют выкуп их частного жилья и земельного участка за очень хорошие деньги. Как не крути, а «жить стало лучше, жить стало веселее».
Оглянемся вокруг, к примеру, на тот же русофобский Запад. Они там в Италии Зимнюю Олимпиаду 2026 НАСТОЯЩУЮ не смогли провести. Они что там творят. Из экономии провели закрытие Олимпиады 2026 на Арене в Вероне, построенной в I веке, которая старше даже римского Колизея. Они взяли за билет на закрытие ОИ-2026 950 евро и заставили гостей и спортсменов сидеть 2,5 часа на древних голых каменных сиденьях из древнего мира. Людям приходилось «подстилать газетки». Организатора «зажилили» и присвоили себе 13 смартфонов «Самсунг», которые должны были получить «нейтральные спортсмены» из России. К примеру, у Петра Гуменника вышел из строя смартфон и он попросил организаторов дать ему «олимпийский смартфон». Не дали. А представители спонсора ОИ фирмы «Самсунг» сказали, что они не в курсе и вообще не допущены к выдаче смартфонов. Налицо дискриминация на Олимпиаде 2026 и ее надо признать НЕ ЗАКОННОЙ. Надо ее аннулировать, как НЕ ЗАКОННУЮ, как ОИ -2026 где царила дискриминация, нацизм и расизм. А членов и организаторов в МОК надо судить в специально созданном международном Трибунале. Вот так. Русофобия Запада экономит на всем и даже использует построенное в I веке сооружение для нужд Олимпиады в 21 века. Хотя поучится у них экономии надо бы. Вот мы снесли почти новый железнодорожный Вокзал, которому не было и 40 лет. Это большая «железнодорожная ошибка». Сегодня РЖД не имеет подушку финансовой безопасности, ибо имеет долг в 4 триллиона рублей. Она по сути банкрот. Но банкротится она не будет. Наоборот из РЖД сообщили, что они за 2025 год получили операционную прибыль в 14 миллиардов рублей, что для них 4 триллиона руб не критично, что 4 триллиона это их инвестиции в будущее, что эти 4 триллиона руб в будущем отобьются. Возможно и так, что государство найдёт лишние триллионы рублей и спасёт таки РЖД. Но проекты Северного Широтного хода на Ямале и строительство двух жд вокзалов в Югре заморожены. Мы должны получать экономию и на наших недостроях и на зданиях, требующих капитального ремонта. К примеру, тот же морг на Каролинского был бы использоваться частным бизнесом. Но округ не экономит по мелочам и готов это здание снести. Почти 400 миллионов руб из кармана налогоплательщиков будут пущены на ветер. Пустует и здание Дома Пионеров, построенное не в I веке нашей эры, а в 20 - м «атомном» веке, вернее в 1954 году. И как «вишенка на торт» пустует здание кинотеатра «Аврора», построенное в 1985 году. По сравнению с амфитеатром в Вероне и с римским Колизеем эти объекты, как месячный ребёнок. С точки зрения русофобов Россия сегодня стала богатой страной и ее граждане живут лучше чем на Западе, потому что они могут стать и рантье, и вкладчиками. И потому они там так злобствуют. Они злобствуют, потому что их лишили кормушки в России. Они злобствуют, потому что бесплатный газ из России перестал идти в Европу. Они злобствуют, потому что Россия сбросила «европейского колониальное иго». Они злобствуют, потому что им в Германии запрещают ночевать на дачах, а в России живут на дачах в 50-градусные морозы в том же Сургуте. Они злобствуют, потому что они платят налог на собак, а в России собакам бесплатно строят кинологические парки. И этот список повода для злобста и жлобства у русофобского Запада можно продолжать и продолжать.
Но главный повод для их злобства в том, что Россия была, есть и будет.
А будет ли в будущем Европа? Вопрос очень интересный. Но это тема для отдельного разговора.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте суд отправил в колонию бывшего руководителя отдела продаж автосалона за хищение 10 млн рублей 491
  2. Госдума в ускоренном порядке рассмотрит закон о фиксированных авансовых платежах мигрантов за себя и членов семьи 458
  3. ​Wi-Fi в парках и ИИ в медицине: власти Тюменской области рассказали о цифровых планах на 2026 год 449
  4. ​В Сургуте начали строить похоронный дом на Тюменском тракте − его откроют до конца 2028 года 443
  5. ​Вахтовикам в Югре предлагают до 240 тысяч рублей в месяц 441
  6. ​Нужно не закрывать спортивные секции в подвалах, а помогать им в получении более качественных помещений 431
  7. ​Налоговые органы Югры переходят на новую систему работы: что изменится для жителей? 428
  8. Российские власти планируют «подрезать» сферы деятельности для самозанятых 423
  9. Югра потеряла место в топ-10 регионов по качеству жизни от РИА Новости 406
  10. ​Почти 90% россиян считают себя счастливыми 406
  1. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4449
  2. ​Маленькое напоминание 3416
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 21-23 февраля? // АФИША 2042
  4. ​Предприниматели — на удалёнке 1932
  5. ​Биометрия: куда идём? 1885
  6. Более трети россиян негативно относятся к ограничениям в интернете 1781
  7. ​Тюменская область — третья в России по качеству жизни после Москвы и Санкт-Петербурга 1710
  8. ​А если вдруг 1590
  9. Обвинение просило отправить руководителей центра «Юность», где погиб ребенок, в СИЗО. Суд не согласился 1557
  10. ​Сбер: Для борьбы с телефонным мошенничеством нужно объединять усилия и технологии банков, операторов связи и правоохранительных органов 1520
  1. ​Когда иначе нельзя 6584
  2. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5536
  3. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 4809
  4. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4449
  5. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 4365
  6. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 4269
  7. ​Что такое хорошо 4075
  8. Актировка: 1-8 класс второй смены 3861
  9. ​Крупнейший девелопер «Самолет», который должен застроить НТЦ Сургута, запросил господдержку 3584
  10. В Ханты-Мансийске телефонные террористы своими угрозами привели к эвакуации нескольких школ 3481

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика