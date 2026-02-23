В России у граждан с доходами выше 200 тысяч рублей в месяц сложились две основные финансовые стратегии – сдавать недвижимость в аренду или получать проценты по вкладам. К такому выводу пришли исследователи НИУ ВШЭ, передает РБК.
Ученые условно разделили обеспеченных россиян на две группы. Первая – «рантье»: это, как правило, более возрастные граждане, которые получают доход от сдачи жилья. Вторая – «вкладчики»: чаще это молодые жители столиц и крупных городов, предпочитающие хранить средства на банковских счетах и получать процентный доход.
Отдельно исследователи выделили «диверсифицированных инвесторов» – тех, кто совмещает оба подхода: держит средства на вкладах и одновременно зарабатывает на аренде недвижимости.
При этом авторы исследования отмечают, что даже среди граждан с высокими доходами ипотечная нагрузка заметно повышает риск оказаться в ситуации, когда расходы почти полностью «съедают» ежемесячные поступления. Иначе говоря, жизнь «от зарплаты до зарплаты» возможна даже при доходах выше 200 тысяч рублей.
Оглянемся вокруг, к примеру, на тот же русофобский Запад. Они там в Италии Зимнюю Олимпиаду 2026 НАСТОЯЩУЮ не смогли провести. Они что там творят. Из экономии провели закрытие Олимпиады 2026 на Арене в Вероне, построенной в I веке, которая старше даже римского Колизея. Они взяли за билет на закрытие ОИ-2026 950 евро и заставили гостей и спортсменов сидеть 2,5 часа на древних голых каменных сиденьях из древнего мира. Людям приходилось «подстилать газетки». Организатора «зажилили» и присвоили себе 13 смартфонов «Самсунг», которые должны были получить «нейтральные спортсмены» из России. К примеру, у Петра Гуменника вышел из строя смартфон и он попросил организаторов дать ему «олимпийский смартфон». Не дали. А представители спонсора ОИ фирмы «Самсунг» сказали, что они не в курсе и вообще не допущены к выдаче смартфонов. Налицо дискриминация на Олимпиаде 2026 и ее надо признать НЕ ЗАКОННОЙ. Надо ее аннулировать, как НЕ ЗАКОННУЮ, как ОИ -2026 где царила дискриминация, нацизм и расизм. А членов и организаторов в МОК надо судить в специально созданном международном Трибунале. Вот так. Русофобия Запада экономит на всем и даже использует построенное в I веке сооружение для нужд Олимпиады в 21 века. Хотя поучится у них экономии надо бы. Вот мы снесли почти новый железнодорожный Вокзал, которому не было и 40 лет. Это большая «железнодорожная ошибка». Сегодня РЖД не имеет подушку финансовой безопасности, ибо имеет долг в 4 триллиона рублей. Она по сути банкрот. Но банкротится она не будет. Наоборот из РЖД сообщили, что они за 2025 год получили операционную прибыль в 14 миллиардов рублей, что для них 4 триллиона руб не критично, что 4 триллиона это их инвестиции в будущее, что эти 4 триллиона руб в будущем отобьются. Возможно и так, что государство найдёт лишние триллионы рублей и спасёт таки РЖД. Но проекты Северного Широтного хода на Ямале и строительство двух жд вокзалов в Югре заморожены. Мы должны получать экономию и на наших недостроях и на зданиях, требующих капитального ремонта. К примеру, тот же морг на Каролинского был бы использоваться частным бизнесом. Но округ не экономит по мелочам и готов это здание снести. Почти 400 миллионов руб из кармана налогоплательщиков будут пущены на ветер. Пустует и здание Дома Пионеров, построенное не в I веке нашей эры, а в 20 - м «атомном» веке, вернее в 1954 году. И как «вишенка на торт» пустует здание кинотеатра «Аврора», построенное в 1985 году. По сравнению с амфитеатром в Вероне и с римским Колизеем эти объекты, как месячный ребёнок. С точки зрения русофобов Россия сегодня стала богатой страной и ее граждане живут лучше чем на Западе, потому что они могут стать и рантье, и вкладчиками. И потому они там так злобствуют. Они злобствуют, потому что их лишили кормушки в России. Они злобствуют, потому что бесплатный газ из России перестал идти в Европу. Они злобствуют, потому что Россия сбросила «европейского колониальное иго». Они злобствуют, потому что им в Германии запрещают ночевать на дачах, а в России живут на дачах в 50-градусные морозы в том же Сургуте. Они злобствуют, потому что они платят налог на собак, а в России собакам бесплатно строят кинологические парки. И этот список повода для злобста и жлобства у русофобского Запада можно продолжать и продолжать.
Но главный повод для их злобства в том, что Россия была, есть и будет.
А будет ли в будущем Европа? Вопрос очень интересный. Но это тема для отдельного разговора.