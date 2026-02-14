16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  77,1944   EUR  91,5575  

Новости

Больше новостей
У вас установлен счетчик воды?
Комментировать
0
Больше опросов

​Депутаты хотят запретить «молельные комнаты» в домах. Центральное духовное управление мусульман поддержало идею и предложило открыть их в супермаркетах

В Госдуму внесли законопроект о запрете «молельных комнат» в многоквартирных домах

​Депутаты хотят запретить «молельные комнаты» в домах. Центральное духовное управление мусульман поддержало идею и предложило открыть их в супермаркетах
Сгенерировано ИИ. siapress.ru

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который запрещает проводить богослужения и молитвенные собрания в нежилых помещениях многоквартирных домов. Документ подготовили 67 парламентариев, среди них лидеры всех фракций, кроме «Единой России», а также вице-спикер Госдумы Петр Толстой. О содержании инициативы сообщил РБК.

Авторы предлагают внести изменения в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». В нем хотят закрепить запрет на проведение богослужений, религиозных обрядов и собраний в нежилых помещениях и пристройках к многоквартирным домам.

При этом проводить религиозные обряды в жилых квартирах разрешат, но только для личных духовных потребностей людей, которые законно там проживают. Отдельно планируется прописать запрет на миссионерскую деятельность в жилых помещениях.

В пояснительной записке говорится, что сейчас такие мероприятия в квартирах носят массовый характер и вызывают конфликты с соседями. Авторы считают, что право на свободу вероисповедания должно сохраняться, но не в ущерб другим жильцам.

Петр Толстой заявил, что к нему поступают обращения о «молельных квартирах, комнатах и даже подвалах». По его словам, многоквартирные дома должны оставаться местом отдыха и спокойствия, а массовые религиозные церемонии в подъездах и квартирах создают неудобства.

«Мы не против каких-либо религиозных обрядов. Но пусть они совершаются в наиболее подходящих для этого местах. Многоквартирные дома – это территория спокойствия и отдыха для взрослых и детей. Не думаю, что шум и прочие неудобства, связанные с проведением массовых религиозных церемоний в квартирах, подъездах или на детских площадках, этому хоть как-то способствуют», – высказался он.

В Центральном духовном управлении мусульман России инициативу в целом поддержали, но отметили, что одними запретами проблему не решить. Председатель ЦДУМ Талгат Сафа Таджуддин в комментарии РБК заявил, что молельные комнаты в домах действительно могут мешать соседям, однако предложил создавать небольшие помещения для молитвы в общественных местах.

«Во многих странах это решается так – в универмагах, супермаркетах делают молельные комнаты. Они на четыре-пять человек, там не коллективное моление. Зашли, помолились, ушли. Никому не мешают», – пояснил он.

Попытки ограничить проведение богослужений в многоквартирных домах предпринимались и ранее. В 2024 и 2025 годах аналогичные законопроекты вносили депутаты «Новых людей» и КПРФ, однако до первого чтения они пока не дошли.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:07, просмотров: 79, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#332 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1769972424"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1771181970"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=vkZjTqQi/k2t1Zphulm+2upovZ3jy40FOSra59NB4MaGJrKlBIbAplUugUDc1P+SFe5ZtoszL8j0uq+EVkvSaUV2LpHILLYPNMR0gY1wQ5lmThTuLG1WmXYOI+tegO2f"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=vkZjTqQi/k2t1Zphulm+2upovZ3jy40FOSra59NB4MaGJrKlBIbAplUugUDc1P+SFe5ZtoszL8j0uq+EVkvSaUV2LpHILLYPNMR0gY1wQ5lmThTuLG1WmXYOI+tegO2f"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1deba3027fe2008e6ceab8b2747b2f35.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcUGSxg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-02-02 00:00:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-02-15 23:59:30"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#332 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1769972424"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1771181970"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=vkZjTqQi/k2t1Zphulm+2upovZ3jy40FOSra59NB4MaGJrKlBIbAplUugUDc1P+SFe5ZtoszL8j0uq+EVkvSaUV2LpHILLYPNMR0gY1wQ5lmThTuLG1WmXYOI+tegO2f"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=vkZjTqQi/k2t1Zphulm+2upovZ3jy40FOSra59NB4MaGJrKlBIbAplUugUDc1P+SFe5ZtoszL8j0uq+EVkvSaUV2LpHILLYPNMR0gY1wQ5lmThTuLG1WmXYOI+tegO2f"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1deba3027fe2008e6ceab8b2747b2f35.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcUGSxg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-02-02 00:00:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-02-15 23:59:30"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#332 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1769972424"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1771181970"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=vkZjTqQi/k2t1Zphulm+2upovZ3jy40FOSra59NB4MaGJrKlBIbAplUugUDc1P+SFe5ZtoszL8j0uq+EVkvSaUV2LpHILLYPNMR0gY1wQ5lmThTuLG1WmXYOI+tegO2f"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=vkZjTqQi/k2t1Zphulm+2upovZ3jy40FOSra59NB4MaGJrKlBIbAplUugUDc1P+SFe5ZtoszL8j0uq+EVkvSaUV2LpHILLYPNMR0gY1wQ5lmThTuLG1WmXYOI+tegO2f"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1deba3027fe2008e6ceab8b2747b2f35.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcUGSxg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-02-02 00:00:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-02-15 23:59:30"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Очередные квадратные метры высоток или потеря красивого района, на этот раз Геолог 1029
  2. ​Важно не количество – важен результат 846
  3. В Югре суд отправил на семь лет в колонию бывшую чиновницу и ее подельника — депутата областной думы 712
  4. ​Спрос перераспределится, а цены вырастут: эксперты оценили перспективы рынка недвижимости Югры на 2026 год 616
  5. В новом общественном пространстве Сургута может появиться вертолет 569
  6. ​В Сургуте за месяц родились более полутысячи детей 557
  7. ​Технологии меняют платежный рынок 538
  8. ​Будет ещё ниже? Банки начали цикл снижения ставок 508
  9. ​Долг за коммуналку: что делать? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 505
  10. Белый Яр получит новые очистные сооружения — Руслан Кухарук 499
  1. Сургуту нужно настроить четкое расписание автобусов и обновить автопарк, тогда жители не почувствуют проблем с морозами 2151
  2. ​Пар изо рта и +12 по норме: как в Сургуте решают проблему холода в автобусах // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2136
  3. ​Жители Черного Мыса в Сургуте ждут газ уже четыре года 2070
  4. Суд в Советском арестовал двух мужчин, напавших на «наливайку» 2026
  5. ​В Кардиоцентре Сургута 90-летнему пациенту заменили сердечный клапан без открытой операции 1984
  6. ​КРТ на 33 млрд рублей: в Сургуте застроят район у КСК «Геолог» 1941
  7. ​В Сургуте не хватает водителей автобусов. Дефицит кадров достиг 30% 1863
  8. ​Самозанятость в 2026 году: кому подходит и какие риски важно учитывать? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1848
  9. Власти Югры рассказали о мошенниках, которые от лица УК обещают «вернуть деньги за отопление» 1782
  10. ​В Югре студенты с детьми могут получить почти 200 тысяч рублей маткапитала 1750
  1. ​Чипнут всех 10094
  2. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 7762
  3. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 7260
  4. Депутаты Госдумы горячо поспорили из-за нового «Чебурашки» и бюджетных денег на культуру 5160
  5. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5050
  6. ​Когда иначе нельзя 4940
  7. ​В Сургуте сгорел жилой дом: есть погибшая 4688
  8. ​Установка приложения, денежные переводы и снятие наличных – самые популярные услуги в Сбере у югорчан в праздничные выходные 4529
  9. Самое важное в Сургуте в 2026-м: судьба ядра центра города, битвы вокруг КРТ и большие выборы 4522
  10. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 4204

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика