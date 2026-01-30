16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,0251   EUR  90,9751  

Новости

Больше новостей
Обязательное чипирование животных - это:

Правильно 62.7%

Неправильно 23.7%

Не знаю 13.6%

Всего голосов: 118

Комментировать
0
Больше опросов

​Студенты считают «Газпром нефть» одним из лучших работодателей в промышленности

«Газпром нефть» предлагает различные возможности для студентов

​Студенты считают «Газпром нефть» одним из лучших работодателей в промышленности
Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

«Газпром нефть» стала одним из лучших работодателей в промышленности по данным рейтинга FutureToday. Его составили на основе опроса более 20 тысяч студентов из 30 ведущих вузов страны. Компания вошла в десятку лидеров и заняла второе место среди промышленных организаций.

«Газпром нефть» предлагает различные возможности для студентов. Компания создала образовательную экосистему «Лига вузов», в которую входят 48 высших учебных заведений из России, ОАЭ, Индии и Китая. Будущих специалистов готовят по разным направлениям, среди которых цифровое моделирование, экономика, робототехника. Каждый год практику и стажировки в «Газпром нефти» проходят сотни студентов, после завершения учебы многие из них получают приглашение на работу. Партнерство бизнеса и учебных заведений помогает открывать новые факультеты, магистратуры и лаборатории, обновлять образовательные программы, запускать научные исследования.

Для адаптации молодых специалистов в «Газпром нефти» действуют система наставничества с участием опытных сотрудников и специальная обучающая программа. Она помогает познакомиться с корпоративной культурой, развить гибкие навыки, подготовиться к участию в кейс-чемпионатах и научно-технических конференциях.

Один из элементов программы – ежегодный слет молодых специалистов из разных регионов деятельности компании. В 2025-м он прошел в Ханты-Мансийске при поддержке «Газпромнефть-Хантоса». Инициативная молодежь представила проекты для решения актуальных задач в сфере IT, экологии, реинжиниринга и по другим направлениям. Также в слете участвовали амбассадоры магистерских программ ведущих профильных вузов страны. Они посетили Южно-Приобское месторождение, узнали о возможностях развития в компании и вместе с молодыми специалистами приняли участие в мастер-классах и встречах с экспертами.

Ольга Угрюмова, заместитель генерального директора по работе с персоналом и организационному развитию «Газпромнефть-Хантоса»:

«Студенты, которые приходят к нам на практику, не просто получают ценный производственный опыт и знакомятся с передовыми технологиями. Мы развиваем у них инновационное мышление, вовлекаем в решение актуальных для компании и в целом для отрасли задач. Это помогает вырастить востребованных специалистов с широким набором компетенций, и мы рады, когда такие ребята по окончании учебы присоединяются к нашей команде».

Справка

Рейтинг FutureToday – самое масштабное исследование отечественного рынка труда и карьерных предпочтений студентов российских вузов. Он позволяет определить самых востребованных работодателей у молодых специалистов, а также выявлять основные ожидания и потребности старшекурсников, связанные с выбором места работы.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 17:02, просмотров: 142, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Эксперты считают, что ипотечный рынок прошел переломную точку 652
  2. ​В Сургуте ребенок упал в открытый колодец на улице Университетской 377
  3. Сургутская власть делает осторожные шаги в сторону развития ИЖС, но этот формат нужно развивать быстрее и масштабнее 319
  4. ​Югра за три года прибавила 68 тысяч жителей − самый большой рост у Сургута 310
  5. ​Работодателям ХМАО по-прежнему не хватает поваров, курьеров, врачей, электромонтажников и продавцов 277
  6. ​Сургутский район за пять лет ввел 24 спортивных объекта и продолжает строительство новых 268
  7. ​АО «Транснефть – Сибирь» в 2025 году провело более 64 тыс. испытаний проб нефти и нефтепродуктов 267
  8. В Югре суд оштрафовал мужчину за то, что тот разместил во «ВКонтакте» фото со своей «экстремистской» татуировкой 261
  9. Сургутские кардиологи вылечили сердце пациента, которому не помогли в Германии, Израиле и Москве 257
  10. Молодые сургутяне за год купили более 50 тысяч билетов по «Пушкинской карте» 254
  1. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5871
  2. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 2713
  3. ​Снос cургутcкого вокзала — это преступление. Округу пора брать эту историю в свои руки, если РЖД ничего не может сделать 2612
  4. В Ханты-Мансийске телефонные террористы своими угрозами привели к эвакуации нескольких школ 2321
  5. ​18-летнюю жительницу Сургута подозревают в похищении подростка в Красноярске 2167
  6. ​В сильные морозы сургутянам лучше отказаться от прогулок – совет ученого ПНИПУ 2043
  7. ​Четыре операции до рождения: врачи Сургута спасли жизнь ребенку 2018
  8. ​Югра – богатый регион, но жители Сургута продолжают мерзнуть в автобусах и на остановках зимой 1989
  9. ​Врачи Сургута экстренно прооперировали 94-летнюю участницу Великой Отечественной войны 1936
  10. ​В Сургуте появилось новое ограждение вдоль Югорского тракта 1920
  1. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 6764
  2. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 6600
  3. ​«Ирония судьбы» с югорским окладом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6483
  4. Рождество сквозь века // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6175
  5. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5871
  6. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 5521
  7. ​Пока вы праздновали и спали, в России многое поменялось. Какие законы и нормы вступили и вступят в силу в 2026-м 4913
  8. ​Диана Филатова: «Хобби-хорсинг – пример молодежного течения, которое может работать на пользу психике» 4846
  9. ​Запреты года. В течение всего 2025-го в России что-то замедляли, охлаждали и блокировали 4836
  10. Итоги 2025. Потери года 4785

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика