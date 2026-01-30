«Газпром нефть» стала одним из лучших работодателей в промышленности по данным рейтинга FutureToday. Его составили на основе опроса более 20 тысяч студентов из 30 ведущих вузов страны. Компания вошла в десятку лидеров и заняла второе место среди промышленных организаций.

«Газпром нефть» предлагает различные возможности для студентов. Компания создала образовательную экосистему «Лига вузов», в которую входят 48 высших учебных заведений из России, ОАЭ, Индии и Китая. Будущих специалистов готовят по разным направлениям, среди которых цифровое моделирование, экономика, робототехника. Каждый год практику и стажировки в «Газпром нефти» проходят сотни студентов, после завершения учебы многие из них получают приглашение на работу. Партнерство бизнеса и учебных заведений помогает открывать новые факультеты, магистратуры и лаборатории, обновлять образовательные программы, запускать научные исследования.

Для адаптации молодых специалистов в «Газпром нефти» действуют система наставничества с участием опытных сотрудников и специальная обучающая программа. Она помогает познакомиться с корпоративной культурой, развить гибкие навыки, подготовиться к участию в кейс-чемпионатах и научно-технических конференциях.

Один из элементов программы – ежегодный слет молодых специалистов из разных регионов деятельности компании. В 2025-м он прошел в Ханты-Мансийске при поддержке «Газпромнефть-Хантоса». Инициативная молодежь представила проекты для решения актуальных задач в сфере IT, экологии, реинжиниринга и по другим направлениям. Также в слете участвовали амбассадоры магистерских программ ведущих профильных вузов страны. Они посетили Южно-Приобское месторождение, узнали о возможностях развития в компании и вместе с молодыми специалистами приняли участие в мастер-классах и встречах с экспертами.

Ольга Угрюмова, заместитель генерального директора по работе с персоналом и организационному развитию «Газпромнефть-Хантоса»:

«Студенты, которые приходят к нам на практику, не просто получают ценный производственный опыт и знакомятся с передовыми технологиями. Мы развиваем у них инновационное мышление, вовлекаем в решение актуальных для компании и в целом для отрасли задач. Это помогает вырастить востребованных специалистов с широким набором компетенций, и мы рады, когда такие ребята по окончании учебы присоединяются к нашей команде».

Справка

Рейтинг FutureToday – самое масштабное исследование отечественного рынка труда и карьерных предпочтений студентов российских вузов. Он позволяет определить самых востребованных работодателей у молодых специалистов, а также выявлять основные ожидания и потребности старшекурсников, связанные с выбором места работы.