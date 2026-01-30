16+
​АО «Транснефть – Сибирь» в 2025 году провело более 64 тыс. испытаний проб нефти и нефтепродуктов

Испытания проводились по показателям качества в соответствии с государственными стандартами

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Специалисты испытательных лабораторий нефти и нефтепродуктов (ИЛН) в течение 2025 года провели свыше 64 тыс. испытаний проб нефти и нефтепродуктов, транспортируемых по системе магистральных трубопроводов в зоне ответственности АО «Транснефть – Сибирь», включая также испытания образцов в рамках внутрилабораторного и внешнего контроля, при аудиторских проверках и при проверке лабораторного оборудования.

В целях подтверждения достоверности получаемых результатов проведено более 9 тыс. контрольных испытаний по проверке работоспособности лабораторного оборудования и внутрилабораторного контроля. Испытания проводились по показателям качества в соответствии с государственными стандартами.

В испытательных лабораториях нефти Уренгойского, Тобольского, Нефтеюганского и Сургутского управлений магистральных нефтепроводов (УМН) успешно пройдена процедура подтверждения оценки состояния измерений, в том числе с расширением области деятельности на новые методики испытаний.

Кроме того, за отчетный период в ИЛН Ноябрьского, Нефтеюганского и Тюменского УМН успешно проведены комплексные проверки на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025, нормативных документов ПАО «Транснефть».

В испытательных лабораториях по нефти обновился парк аналитического оборудования. В девять ИЛН поставлены автоматические титраторы для определения содержания воды в рамках внедрения ГОСТ 33733 «Определение содержания воды методом кулонометрического титрования по Карлу Фишеру». Применение нового оборудования позволит повысить качество определения содержания объемной доли воды в нефти, а также сократить временные затраты на получение результатов.

Все испытательные лаборатории предприятия в прошлом году оснащены новыми измерителями плотности жидкостей, используемых при стандартном методе определения плотности и относительной плотности в градусах API сырой нефти. Кроме того, в ИЛ поставлены новые современные рентгенофлуоресцентные анализаторы, которые необходимы для проведения качественного анализа на определение содержания серы и хлорорганических соединений в нефти.

Высокий уровень компетенции специалистов испытательных лабораторий нефти и нефтепродуктов подтверждается результатами участия в конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди организаций системы «Транснефть». В частности, в 2025 году представитель испытательной лаборатории нефтепродуктов Тюменского УМН Надежда Воропанова заняла 1 место в номинации «Лаборант химического анализа по нефтепродуктам». Наталья Курганова, лаборант испытательной лаборатории нефти Нефтеюганского УМН, стала бронзовым призером в номинации «Лаборант химического анализа».

В рамках международного обмена опытом в августе 2025 года на базе испытательной лаборатории нефтепродуктов Тюменского УМН для делегации представителей компаний-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти АО «Транснефть — Сибирь» провело демонстрацию функциональных возможностей лучших программных разработок, обеспечивающих полный цикл оперативного учёта от регистрации результатов измерений на приёмо-сдаточных пунктах до формирования отчётности и анализа данных. Особое внимание было уделено системе ЕЛИС, объединяющей лабораторные испытания с цифровыми процессами.

Для организации процесса обучения лаборантов химического анализа по нефти на базе Тюменского индустриального университета проведена стажировка преподавателей вуза в испытательных лабораториях Тюменского УМН. Цель – отработка навыков проведения испытаний нефти в соответствии с требованиями нормативных документов, а также ознакомление с производственной деятельностью испытательных лабораторий нефти организаций системы «Транснефть».


Сегодня в 11:24, просмотров: 32
