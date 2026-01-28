В России озвучили список спортсменов, которые поедут на Олимпиаду-2026

16+
Россию на Олимпиаде-2026 представят 13 спортсменов — список
Фото Freepik

Участниками зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии станут 13 российских спортсменов, которые выступят в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд России, пишет ТАСС.

В состав участников вошли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, ски-альпинист Никита Филиппов, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, а также горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены будут выступать на них в нейтральном статусе. Бесплатную трансляцию игр на российскую аудиторию проведет онлайн-кинотеатр Okko.


28 января в 13:58
Комментарии:
Alkonowa1ow
28 января в 14:48
Кто такие? Нейтралы? Да «по барабану» их выступления на Зимних ОИ-26.

