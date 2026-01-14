Более 130 гаражей в Тюмени изымут для строительства жилья

В Тюмени в рамках программы комплексного развития территории под изъятие попали более 130 гаражей, сообщает «РБК Тюмень». Реновацию планируют провести в районе улиц Мельникайте — Харьковская — Одесская. Общая площадь участка, попавшего под изъятие, составляет 11 тыс. кв. м. На этой территории расположен кооператив «Старт». Согласно решению властей, будут демонтированы более 130 гаражей и сторожка.

Договор о комплексном развитии территории в этом районе заключили в конце 2024 года. Начальная цена составляла 2,1 тыс. рублей, в ходе аукциона она выросла до 10,9 млн рублей. Застройщик получит право возвести жилые дома высотой до 25 этажей, а также объекты здравоохранения, образования, спорта и делового управления. Провести реновацию необходимо в течение десяти лет.

Напомним, что в Сургуте власти так же планируют использовать территории гаражных кооперативов для строительства жилья.