Тюменцев предупредили, что употребление алкоголя может привести к слепоте

Врачи Тюменского областного офтальмологического диспансера предупреждают: употребление алкоголя напрямую вредит зрению, и безопасной дозы для глаз не существует. Спиртное нарушает усвоение необходимых витаминов, сужает сосуды сетчатки и может привести к необратимым последствиям.

«Алкоголь постепенно "запотевает стекло" нашего "окна в мир". При длительном употреблении страдает вся зрительная система — от сетчатки до мозга», – объяснили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Даже краткосрочные эффекты хорошо знакомы многим: помутнение и двоение в глазах, искажение цветов, светобоязнь и сухость. Однако систематическое употребление грозит серьезными заболеваниями: повышается риск развития глаукомы, диабетической ретинопатии и катаракты.

Особую опасность представляет некачественный алкоголь, содержащий метанол. Он способен вызвать зрительные галлюцинации, «провалы» в поле зрения и привести к резкой потере зрения всего через несколько часов после приёма.

Врачи настаивают: пациентам с уже диагностированной глаукомой, диабетической ретинопатией или перенесшим операции на глазах необходимо в индивидуальном порядке обсуждать с офтальмологом влияние алкоголя на их заболевание. Единственный надежный способ сохранить ясность зрения – отказаться от употребления спиртного.