Тюменские эксперты создали видеокурс для замещающих родителей

Замещающие родители в Тюменской области теперь могут пройти бесплатный видеокурс для помощи в воспитании детей. Пять тематических модулей, созданных в рамках проекта «Курс на семью», помогут справиться с трудностями адаптации и построить доверительные отношения в семье.

Проект направлен на комплексную поддержку 130 замещающих семей региона, рассказали в департаменте социального развития Тюменской области. Его реализует Тюменская региональная общественная организация «Движение неравнодушных» при финансовой поддержке правительства области по итогам грантового конкурса губернатора.

Видеокурс охватывает ключевые аспекты жизни приёмной семьи: быт и общение; решение трудных ситуаций; глубинные вопросы.

Психологи проекта подробно разбирают особенности развития детей, оставшихся без попечения родителей, дают рекомендации по адаптации, общению и половому воспитанию.

Главным партнером программы выступает Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья». Проект призван снизить риски возврата детей в учреждения и создать стабильную поддерживающую среду для замещающих семей в Тюменской области.