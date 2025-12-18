Смертность в ДТП на тюменских дорогах снизилась на 2,5 процента

В Тюменской области примут меры для повышения безопасности дорожного движения в зимний период. Соответствующее решение принято на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провел губернатор Александр Моор.

– Зимой, особенно во время новогодних праздников, водителям и пешеходам нужно быть особенно внимательными. Зимняя дорога не прощает ошибок и беспечности. Соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя и своих близких, – подчеркнул глава региона.

На данный момент в регионе созданы необходимые запасы противогололедных материалов, к работе готовы более 1 130 единиц спецтехники, в готовности находятся девять подвижных пунктов обогрева.

На заседании также озвучили статистику – за 11 месяцев количество погибших в ДТП на дорогах региона снизилось на 2,5 процента: на федеральных автомагистралях количество погибших в ДТП уменьшилось на 32 процента, на дорогах регионального и муниципального значения – показатель вырос.

– При этом важно, что общее количество ДТП на региональных дорогах снизилось почти на 12 процентов, на муниципальных – на полтора процента. Меры, принимаемые для уменьшения аварийности, дают результат. Самая актуальная задача – снижение смертности в ДТП, – отметил губернатор.

Чаще всего аварии происходят из-за превышения скорости и выезда на полосу встречного движения.