Верховный суд поставил точку в споре о квартире Долиной

Верховный суд РФ отказал певице Ларисе Долиной в удовлетворении иска о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры и прекращении права собственности покупательницы Полины Лурье. Судебная коллегия по гражданским делам отменила решения судов нижестоящих инстанций и оставила квартиру за Лурье. Одновременно встречный иск о прекращении права пользования жильем и принудительном выселении Долиной направлен на новое рассмотрение в Московский городской суд.

«Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ определила: ранее принятые по делу судебные акты отменить. Квартиру оставить Полине Лурье, в ближайшее время нижестоящему суду рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной. Решение вступает в силу немедленно», − говорится в сообщении Верховного суда.

Полина Лурье лично присутствовала на заседании Верховного суда. Интересы Ларисы Долиной представлял адвокат. Представитель певицы заявила ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме, однако Верховный суд его отклонил, сославшись на широкий общественный резонанс. Заседание прошло в открытом формате. Судебная коллегия, руководствуясь принципами гласности и открытости, разрешила фото- и видеосъемку, а также трансляцию процесса.

В ходе заседания представитель Полины Лурье заявила, что действия продавца были осознанными и последовательными, а сама сделка не носила спешного характера.

«С учетом личности продавца, [у покупателя] было особое доверие к сделке», − отметила представитель Лурье.

Со стороны Ларисы Долиной было заявлено, что певица находилась в заблуждении относительно сути происходящего.

«[Долина] была уверена, что участвует в какой-то специальной операции. Она заблуждалась в действительности самой сделки… И как только преступники будут пойманы, государство аннулирует сделку, считала она», − заявила представитель Долиной.

Также сторона певицы настаивала, что ответственность за возврат средств должна лежать на третьих лицах.

«Денежные средства должны возвращать те, кто их получил. Мошенники в данном случае», − подчеркнула представитель Долиной.

Судебная коллегия задала уточняющие вопросы представителю Долиной, касающиеся обстоятельств заключения договора купли-продажи. По словам представителя певицы, у покупательницы квартиры якобы имелись возможности распознать заблуждение продавца и предотвратить сделку.

