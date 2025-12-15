​Экономическая реальность изменила новогодний стол россиян

Экономическая ситуация и санкционное давление заметно повлияли на подход россиян к организации новогоднего застолья. Жители страны всё чаще отказываются от дорогих продуктов и деликатесов, а также переходят на отечественные продукты и напитки. Об этом Общественной службе новостей рассказал председатель Союза потребителей РФ Алексей Койтов, пишет «Газета.Ru».

По его словам, за последние годы изменилась сама реальность, в которой живут люди: пандемия, начало специальной военной операции и экономические санкции скорректировали и потребительское поведение, и праздничные привычки.

«Однозначно можно заключить, что потребление перераспределилось в сторону отечественного производителя», — отметил эксперт. По его оценке, это касается как продуктов питания, так и напитков: импортные позиции постепенно вытесняются более доступными российскими аналогами.

Дополнительным фактором изменений стали инфляция и общая ситуация в экономике. Граждане относятся к деньгам заметно осторожнее, стараются экономить даже при подготовке к главному празднику года. Один из наиболее показательных примеров — красная икра. Продукт, который многие привыкли считать традиционным атрибутом новогоднего стола, сегодня для значительной части семей становится роскошью: при цене порядка 10 тысяч рублей за килограмм многие предпочитают от неё отказаться или существенно сократить покупку.

Меняется и состав привычных праздничных блюд. По словам Койтова, в случае резкого удорожания одного из ингредиентов люди не отказываются от самого блюда, а просто заменяют дорогой компонент более доступным аналогом. Таким образом удается сохранить саму кулинарную традицию, одновременно сократив расходы.

При этом эксперт подчёркивает, что говорить о критической ситуации на продовольственном рынке нельзя. Он напомнил, что в этом году так называемый «индекс оливье» — показатель, отражающий изменение стоимости набора продуктов для популярного салата, — вырос всего на 4%. Ранее рост по этому индексу достигал 12%, то есть темпы удорожания замедлились.

Часть ингредиентов, в первую очередь овощи, по словам Койтова, даже подешевели на 10-20%, что частично компенсировало рост цен по другим позициям и позволило сдержать общую стоимость набора продуктов для новогоднего стола.

В то же время эксперты предупреждают: традиционный предновогодний ценовой разогрев никуда не исчез. Россиян заранее информируют, что после 20 декабря стоимость многих продуктов вновь пойдёт вверх и достигнет пиковых значений. Доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод ранее отмечал, что в этом году потребители отреагировали на рост цен снижением спроса и переходом на более дешёвые товары. На этом фоне сократилось потребление даже относительно недорогих категорий — свинины и мяса птицы.