Более 200 активных женщин из трёх регионов обсудили в Тюмени, как улучшить жизнь

Первый в России марафон лучших муниципальных практик «Сделано женщинами» состоялся в Тюмени. Мероприятие прошло в рамках федерального партийного проекта «Женское движение Единой России» и собрало более 230 участниц из Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

Участницами стали руководительницы органов власти, представительницы первичных организаций партии и активные общественницы. Главной темой обсуждения – конкретные решения по улучшению качества жизни в муниципалитетах.

«Уверен, наш живой диалог и обмен опытом помогут развитию региона», – отметил губернатор Александр Моор, приветствуя участниц марафона.

Глава региона поблагодарил за поддержку секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева и сенатора Дарью Лантратову, сопредседателя общественного совета женского движения партии.

«На примере «Единой России» мы видим, что женщины – главная движущая сила многих социальных проектов», – подчеркнул Александр Моор, пожелав участницам успехов в работе.

Марафон «Сделано женщинами» станет всероссийским: с января по июнь 2026 года аналогичные мероприятия пройдут во всех регионах страны. Тюмень выступила пилотной площадкой этого федерального проекта.

Проведение марафона подтверждает растущую роль женщин в муниципальном управлении и общественной жизни, а также соответствует стратегическому курсу на вовлечение граждан в решение местных вопросов.