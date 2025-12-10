Тюмень во второй раз примет межнациональный форум

В Колледже искусств Тюмени 12 декабря состоится II Межнациональный форум «Мы – единое целое», который станет площадкой для диалога между всеми участниками межнациональных отношений в регионе, обмена опытом и укрепления гражданского единства.

Мероприятие соберёт представителей органов власти, местного самоуправления, национальных объединений, молодёжных организаций и студентов вузов региона, рассказали в Комитете по делам национальностей Тюменской области.

В рамках пленарной сессии с докладами выступят председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев и председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Евгений Воробьев. Они расскажут о реализации Стратегии государственной национальной политики и укреплении межнационального согласия в регионе.

Одним из ключевых блоков программы станет подготовка заявок на конкурс грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества. Эксперты подробно разъяснят требования к оформлению документов и дадут практические рекомендации.

Для студентов и молодёжного актива запланированы нетворкинг и образовательный мастер-класс «Современный молодой человек: как работать и вовлекать».

В программу также включена презентация национальных блюд народов, проживающих в Тюменской области, и работа тематических выставок: детских рисунков, посвящённых 80-летию Победы и Году защитников Отечества, и проекта «СВОИ».