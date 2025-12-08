​Газовым службам могут дать право входить в квартиры по решению суда при недопуске жильцов

Сотрудникам газовой службы в России могут предоставить право по решению суда беспрепятственно заходить в квартиры для проверки состояния газового оборудования, если собственник ранее отказался их впускать. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, пишут «Ведомости».

Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 26 февраля. Сейчас документ дорабатывается ко второму чтению при участии федеральных органов власти, регионов и экспертного сообщества. В частности, предлагается ввести сокращённые сроки рассмотрения таких дел в судах и изменить гражданский процессуальный кодекс так, чтобы решения по ним подлежали немедленному исполнению.

По словам Колунова, на практике при недопуске в квартиру представители газовой службы будут обращаться в суд. В течение 12 дней суд должен вынести решение, после чего специалисты совместно с сотрудниками полиции или ФССП смогут вновь прийти в квартиру уже с правом доступа внутрь. Правительство отдельным постановлением установит порядок уведомления жильцов о предстоящей проверке.

«На мой взгляд, это должны быть извещения в электронном и традиционном "печатном" формате. Более того, они должны отправляться как минимум дважды. Тогда ситуаций, когда жильцы отсутствуют дома, не зная о проверке, не будет», – подчеркнул депутат.

Колунов отметил, что инициатива направлена на обеспечение безопасности граждан. По данным МЧС, с 2019 года в России фиксируется рост числа взрывов бытового газа, а также погибших и пострадавших. С июля 2024 по июль 2025 года в результате взрывов бытового газа в стране погибло 73 человека, ещё 187 получили травмы.