​Росаккредитация опровергла слухи о запрете праворульных автомобилей в России

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) пресекла незаконную выдачу свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) рядом испытательных лабораторий, но это не означает запрета на ввоз праворульных и гибридных машин в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет РБК.

Поводом для разъяснений стало судебное разбирательство с испытательной лабораторией ООО «Сертификационные системы» во Владивостоке, лишённой аккредитации. Ряд медиа и телеграм-каналов интерпретировали решение арбитражного суда как фактический запрет на регистрацию праворульных автомобилей в стране.

В Росаккредитации подчеркнули, что предмет спора касался исключительно правомерности выдачи конкретных СБКТС и законности действий одной испытательной лаборатории, а не вопроса допуска праворульных машин на российский рынок. Суд проверял законность прекращения действия аккредитации лаборатории и признал позицию ведомства обоснованной.

Речь идёт о ситуациях, когда лаборатории оформляли документы о безопасности конструкции без должных проверок или с нарушением требований техрегламента, что создавало риски для безопасности дорожного движения. Росаккредитация заявила, что в рамках контрольно-надзорной деятельности пресекла такие факты и продолжит мониторинг работы аккредитованных структур.

Отдельно ведомство опровергло распространённые в сети утверждения о том, что теперь якобы «невозможно получить СБКТС для праворульных машин». В службе напомнили, что порядок ввоза и обращения транспортных средств на территории России регулируется техническим регламентом и иными профильными актами, а решения по этому поводу принимают уполномоченные органы – в частности, Минпромторг и Росстандарт. За разъяснениями по вопросам технического регулирования и импорта авто гражданам и участникам рынка рекомендовано обращаться к официальным источникам.